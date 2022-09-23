行政執行分署第一個Podcast上線　林慶宗署長打開話匣子說給你聽

▲執行署長林慶宗與屏東分署長楊碧瑛Podcast對談 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署林慶宗署長日前應屏東分署楊碧瑛分署長的邀請，特地在南下視察行程中撥冗為該分署Podcast「屏安鴨の拉吉歐」錄製節目，侃侃而談他擔任署長的心路歷程與向山學習挑戰巔峰的心得。

林慶宗署長還分享他的金馬獎感言及偵辦廣大興號漁船跨國海上喋血案故事，並說明執行署與地檢署近期倍受矚目的囑託執行合作機制，如屏東分署順利拍賣販毒漁船案件等。

在林署長及楊碧瑛分署長的互動中，也讓聽眾更加了解各分署如何在執行時落實公義與關懷的核心價值，以及屏東分署由看守所華麗變身的成長歷史。

屏東執行分署成立21年餘，為擴大與民眾互動宣導之管道，運用新興社群媒體推播行政執行小常識，特地開設法務部行政執行署所轄13個分署中第一個Podcast節目，由楊分署長帶領同仁以國語、閩南語、客家語及原住民族語等不同語言，用多元聲音來譜寫另類的分署誌，閒聊中也推廣不動產通訊投標與法拍等各項執行業務。

片頭、片尾溫暖的原住民族語歌聲則由分署同仁清唱排灣族童謠，搭配分署吉祥物屏安鴨的可愛呱呱聲，為聽眾獻上滿滿的祝福，讓整個節目充滿屏東在地與關懷意象。屏東執行分署希望藉由Podcast輕鬆無負擔的收聽方式，與大家分享業務內容與機關點滴，為響應尊重多元文化的國家語言發展政策，陸續還會增加其他語種的節目內容。

屏東分署表示「屏安鴨の拉吉歐」目前已上線9集，自即日起可在官網、Apple Podcast、SoundOn、Spotify、Google播客等各大平台上收聽，竭誠歡迎大家掃一下QR Code，一起來聽聽國境之南屏東執行分署的故事。