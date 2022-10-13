誰想當鐵粉保駕護航？　陳時中推「阿中同路人」解鎖3等級

▲陳時中透過官方Line帳號推出「阿中同路人」活動。（合成圖／翻攝自陳時中官方Line帳號）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數44天，民進黨參選人陳時中透過官方Line帳號推出「阿中同路人」活動，邀請支持者加入「同路人」行列，一起為陳時中「保駕護航」，讓台北迎向更好，並設計「熱中民眾」、「中堅份子」、「中實鐵粉」3等級，享有不同類型活動的優先通知與報名權利。

選戰倒數1個多月，陳時中近期積極展開拜票行動，陸戰方面，除了持續各行政區掃街及站路口行程，今天晚間將啟動首場「阿中廟口開講」活動，與支持者面對面互動；而在空戰方面，陳時中昨天晚間進行首場個人直播，在線同時觀看數最高逼近1600人，並透過官方Line帳號釋出「阿中同路人」活動。

陳時中錄製影片表示，要把市政做好，需要有執行力的團隊，也要讓更多人加入這個行列，今天他要號召大家成為「阿中同路人」，解鎖這趟旅程中各個任務，搜集鐵粉的勳章，加入的方式很簡單：首先成為他的Line友，點擊「阿中選單」，最後解鎖「阿中同路人之旅」，就有機會和他本人互動，盼藉此讓台北更好、台灣共好。

▼陳時中官方帳號釋出「阿中同路人」活動。（圖／翻攝自陳時中官方Line帳號，下圖同）

此外，時值10月13日邊境解封，陳時中YouTube頻道今天也釋出「台灣，感謝有你、感謝有祢」影片，紀錄本周陳時中去苗栗參香祈福的畫面。影片更透露，百餘年來，五雲宮的王爺公守護白沙屯百姓，3年前王爺公突然諭示要「建造王船」驅除瘟疫，而3年過去了，現在已是疫情逐漸平息，國門逐步開放的時候，恰巧也是王爺公指示，王船要回天覆旨的時刻。