13歲少男淪搖錢樹！他遭仙人跳敲詐40萬…皮條客簡訊神秘數字曝

▲盧姓男子跨海與許姓男子聯手，利用13歲少年與多名男子進行性交易賺錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

許姓男子透過在海外的虞姓男子認識13歲少年小偉（化名），2人聯手利用小偉與多名男子進行性交易發大財，小偉每次則可獲5000元酬勞。今年4月，小偉與蕭姓男客性交易時，許男趁機進房內，持電擊棒等喝斥，迫蕭簽40萬本票，為確保能順利拿到錢，更逼小偉與他一起拍猥褻影片，全案曝光後，許、謝姓軍人男客等5人被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

起訴指出，31歲許男（另案在監執行）去年6月透過盧男認識小偉。2人進而發生感情，但許男仍與盧男聯手，先由盧男假冒小偉身分，使用LINE與謝姓男客聊天，以得對小偉身體進行猥褻為對價，換取謝男出借提款卡，再由許男指示小偉到樹林火車站與謝男見面，見面後謝男在樹林火車站後方空地，未違反小偉意願，親吻其額頭、臉頰、撫摸生殖器，並允諾小偉可以使用提款卡。

今年4月13日、15日、16日許男則在苗栗某汽車旅館，以生殖器插入小偉口腔、肛門方式性交行為得逞。

4月16日許男媒介小偉與蕭姓男客（36歲）在苗栗某旅店進行性交，許男事先交代小偉要對蕭男強盜取財，並叮囑要配合開房門。2人入住後，小偉聽從指示，趁蕭男在廁所盥洗，打開房門讓手拿電持棒、甩棍的許男進入。

▼13歲少年淪許男搖錢樹，媒介多名男客進行性交易。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

蕭男腳踏出浴室，當場嚇壞，許男則以嚴厲語氣喝斥：「兄弟你知道現在什麼狀況嗎？」迫使蕭男簽下40萬本票，為確保他乖乖支付，強迫與小偉拍攝口交等猥褻行為影、照片，許隨後搶走8800元，小偉則拿到5000元。

被威脅的蕭男在4月18日照指示，持20萬到內湖區西湖派出所旁公園交付給年籍不詳的幣商換幣，並在4月27日以「埋包」（毒品術語，賣家將東西放在隱密地點，讓買家自行前往取貨）把20萬放在康樂派出所對面公園溜滑梯離去，許男則前往收取，從中獲取10萬元報酬，2萬交給小偉，28萬餘款則交給虞男。

全案因警方從許男手機發現不對勁訊息，加上小偉淪為「賺錢工具」受不了報警才因此曝光。

檢警從許男手機傳出簡訊發現，「S」指性交易，「12」、「157」、「43」指小偉身高、體重而「0」是指女性角色。

偵查時，小偉害怕說，第一次是自願從事性交易，結束後有向許男說不要再做了，卻遭威脅要殺害家人，因此配合繼續從事性交易，但檢警發現小偉每次性交易結束後，都會與許男討論過程，因此認他人身自由並無受到任何限制；許男則解釋，他是喜歡小偉，2人都是合意性交。

檢警認許姓軍人、謝姓軍人、黃、蕭、陳姓男客於2021年7月至今年3月，明知小偉為13歲少年，仍透過許男媒介到無人旅館等處以15000元進行性行為，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴；至於許男除涉兒童及少年性剝削防制條例、另涉成年人與少年共同加重強盜取財罪等，建請法院分論併罰；小偉則移送少年法庭審理、虞男通緝。