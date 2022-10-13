　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

13歲少男淪搖錢樹！他遭仙人跳敲詐40萬…皮條客簡訊神秘數字曝

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲盧姓男子跨海與許姓男子聯手，利用13歲少年與多名男子進行性交易賺錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

許姓男子透過在海外的虞姓男子認識13歲少年小偉（化名），2人聯手利用小偉與多名男子進行性交易發大財，小偉每次則可獲5000元酬勞。今年4月，小偉與蕭姓男客性交易時，許男趁機進房內，持電擊棒等喝斥，迫蕭簽40萬本票，為確保能順利拿到錢，更逼小偉與他一起拍猥褻影片，全案曝光後，許、謝姓軍人男客等5人被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

起訴指出，31歲許男（另案在監執行）去年6月透過盧男認識小偉。2人進而發生感情，但許男仍與盧男聯手，先由盧男假冒小偉身分，使用LINE與謝姓男客聊天，以得對小偉身體進行猥褻為對價，換取謝男出借提款卡，再由許男指示小偉到樹林火車站與謝男見面，見面後謝男在樹林火車站後方空地，未違反小偉意願，親吻其額頭、臉頰、撫摸生殖器，並允諾小偉可以使用提款卡。

今年4月13日、15日、16日許男則在苗栗某汽車旅館，以生殖器插入小偉口腔、肛門方式性交行為得逞。

4月16日許男媒介小偉與蕭姓男客（36歲）在苗栗某旅店進行性交，許男事先交代小偉要對蕭男強盜取財，並叮囑要配合開房門。2人入住後，小偉聽從指示，趁蕭男在廁所盥洗，打開房門讓手拿電持棒、甩棍的許男進入。

▼13歲少年淪許男搖錢樹，媒介多名男客進行性交易。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼床墊,床鋪,雙人床,家具。（圖／取自免費圖庫pexels）

蕭男腳踏出浴室，當場嚇壞，許男則以嚴厲語氣喝斥：「兄弟你知道現在什麼狀況嗎？」迫使蕭男簽下40萬本票，為確保他乖乖支付，強迫與小偉拍攝口交等猥褻行為影、照片，許隨後搶走8800元，小偉則拿到5000元。

被威脅的蕭男在4月18日照指示，持20萬到內湖區西湖派出所旁公園交付給年籍不詳的幣商換幣，並在4月27日以「埋包」（毒品術語，賣家將東西放在隱密地點，讓買家自行前往取貨）把20萬放在康樂派出所對面公園溜滑梯離去，許男則前往收取，從中獲取10萬元報酬，2萬交給小偉，28萬餘款則交給虞男。

全案因警方從許男手機發現不對勁訊息，加上小偉淪為「賺錢工具」受不了報警才因此曝光。

檢警從許男手機傳出簡訊發現，「S」指性交易，「12」、「157」、「43」指小偉身高、體重而「0」是指女性角色。

偵查時，小偉害怕說，第一次是自願從事性交易，結束後有向許男說不要再做了，卻遭威脅要殺害家人，因此配合繼續從事性交易，但檢警發現小偉每次性交易結束後，都會與許男討論過程，因此認他人身自由並無受到任何限制；許男則解釋，他是喜歡小偉，2人都是合意性交。

檢警認許姓軍人、謝姓軍人、黃、蕭、陳姓男客於2021年7月至今年3月，明知小偉為13歲少年，仍透過許男媒介到無人旅館等處以15000元進行性行為，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴；至於許男除涉兒童及少年性剝削防制條例、另涉成年人與少年共同加重強盜取財罪等，建請法院分論併罰；小偉則移送少年法庭審理、虞男通緝。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
恩仇錄一次看！　李遠哲曾逼宮蔡英文讓位賴清德
民國83～94年出生「是天選之人？」　學長全怒了
獨／心碎畫面！　被撞準新娘因這事「第一次暴哭」
2歲弟驚見「同時染3種病毒」　醫嘆：疫情下抵抗力＝白紙
桃園「3名小隻馬」搶劫計程車！　搞整天1毛錢都沒
鄭家純送福利「極品蜜桃臀」　火辣跪床：我好像一隻馬
LIVE／李遠哲「無法跟蔡英文溝通」　中11刀非他殺？高大成
快訊／高鐵道岔異常　南港到左營列車延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

迷姦狼再伸毒手！紅酒加料硬上還偷拍前女友　嗆：同歸於盡

離婚談到火氣大！把分居妻拖進房「闖紅燈」硬上2次　狼夫慘了

小黃右轉狂切2車道　他險撞上猛叭狂追還下車...網批：2個寶！

隨機攻擊事件頻傳　臺西警獲專利武器「月牙棒」防護值暴增

13歲少男淪搖錢樹！他遭仙人跳敲詐40萬…皮條客簡訊神秘數字曝

獨／心碎畫面曝！準新娘因這事第一次暴哭　母嘆：道歉就可教化？

3名「小隻馬」持辣椒水搶運將　分文未得3小時後全進警局

獨／拍下重機翹孤輪害被法辦　騎士反控休旅4違規再加告強制罪

脫鞋跑沒比較快！毒品通緝犯違規穿越馬路遭攔查　栽在2女警手上

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

迷姦狼再伸毒手！紅酒加料硬上還偷拍前女友　嗆：同歸於盡

離婚談到火氣大！把分居妻拖進房「闖紅燈」硬上2次　狼夫慘了

小黃右轉狂切2車道　他險撞上猛叭狂追還下車...網批：2個寶！

隨機攻擊事件頻傳　臺西警獲專利武器「月牙棒」防護值暴增

13歲少男淪搖錢樹！他遭仙人跳敲詐40萬…皮條客簡訊神秘數字曝

獨／心碎畫面曝！準新娘因這事第一次暴哭　母嘆：道歉就可教化？

3名「小隻馬」持辣椒水搶運將　分文未得3小時後全進警局

獨／拍下重機翹孤輪害被法辦　騎士反控休旅4違規再加告強制罪

脫鞋跑沒比較快！毒品通緝犯違規穿越馬路遭攔查　栽在2女警手上

AirPods Pro 2出現災情　用戶怨：聲音畫面不同步、音量忽大忽小

瞭解木雕作品價值+保存　屏東執行分署向傳統木雕大師蔡明海請益

演藝圈「太多人都太假了」！　曹西平痛揭黑幕：壞心眼的一看就知

獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

再發振興券？行政院：各界建議都會研究評估

蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

不畏普丁威脅！北約「核演習」將如期舉行　避免發出錯誤訊號

青青被壓垮消失半年「封奶了」原因羞爆！現職曝光：跟過往很不一樣

TES首輪苦吞二連敗　JackeyLove：隊伍需改進很多...我們要減少送頭

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

社會熱門新聞

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

南科男燒死情敵　死者爸媽求判死

警顧病母每天回家加班遭檢舉　法官還清白

獨／準新娘案移工哭了！首次向家屬道歉

獨／翹孤輪被法辦　騎士反控休旅4違規

桃園長庚對前電桶爆炸燒民宅！　救出6人1命危

快訊／高雄鼓山鐵皮工廠大火　火舌竄破屋頂

即／台中神岡區深夜火燒車！一人被燒成焦屍

高雄鐵皮廠燃燒「爆炸聲狂響」！女住戶嚇壞

新北男中11刀全身血慘死　2關鍵排除他殺

為了400元停車費　男大生告校方吞敗

國道12連環撞　油罐車失控衝破陣

獨／為這事！準新娘「第一次暴哭」

快訊／國1北上汐止出口事故！車流回堵1km

更多熱門

相關新聞

逃亡22年竊500萬遭逮　「孤狼淫賊」11罪起訴

逃亡22年竊500萬遭逮　「孤狼淫賊」11罪起訴

「孤狼淫賊」涂明朗自2000年起，犯下至少11件竊盜、性侵案遭通緝，銷聲匿跡8年後，於今年4月現蹤侵入台北富商住處，偷走現金500萬元遭逮，涂嫌落網後先是行使緘默，後辯稱因「作夢」才選擇行竊富商，又對剩餘255萬元贓款下落交代不清。北檢偵結，性侵案部分以8次加重強制性交罪起訴，台北富商竊案部分，依加重竊盜罪起訴。

周玉蔻告他開車門想打人　餐酒館老闆喊冤

周玉蔻告他開車門想打人　餐酒館老闆喊冤

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

女亂刀砍死99歲老父　檢起訴請求從重量刑

女亂刀砍死99歲老父　檢起訴請求從重量刑

住戶揮刀狂刺管理室櫃台！暴走原因曝

住戶揮刀狂刺管理室櫃台！暴走原因曝

關鍵字：

違反兒童及少年性剝削防制條例恐嚇正太軍人偷拍起訴

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面