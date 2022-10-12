周玉蔻告他開車門想打人　餐酒館老闆喊冤：知道她是誰，怎麼敢！

▲周玉蔻承認爆料前中國小姐張淑娟捲入緋聞一事出錯，並在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻屢因爆料和政治評論挨告，這次她主動出擊告人，對象是她北市大安區住處附近1家餐酒館的劉姓老闆，蔻蔻姊指控，今年4月晚間開車回家，經過劉男店門前搖下副駕車窗指責劉男不該讓顧客亂停車，劉男卻強開她車門企圖進車內攻擊她，涉犯恐嚇危害安全、強制等罪嫌，檢方勘驗監視畫面認為並沒有蔻蔻姊所稱的情節，反而是劉男看見車門不知何故突然打開，連忙上前關好，以證據不足為由將劉男不起訴。

周玉蔻先前緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世話題，上個月（9月）更爆料蔣父蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，就是前中國小姐張淑娟，周玉蔻在張淑娟到北檢告她涉嫌妨害名譽前幾分鐘，搶先到場卡位鞠躬聲稱向張淑娟道歉，卻跟協助張淑娟提告的國民黨台北市議員王鴻薇當眾互罵蟑螂老鼠。

▲資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（資料照／記者黃哲民攝）

周玉蔻當天還數度緊追不捨、強勢靠近張淑娟說要致歉，張淑娟被嚇得手足無措，掩面哭泣模樣楚楚可憐，引爆許多網友對周玉蔻的怒火，《民視》取消聯播周玉蔻的節目做切割，NCC接獲檢舉要查周玉蔻的節目有無違規，北檢也分案偵辦張淑娟告周玉蔻一案，近日將傳訊周玉蔻和同案被告的名嘴蔡玉真。

但蔻蔻姊短暫沉寂幾天後，雙十國慶當天已復出江湖。周玉蔻屢因爆料和政治評論挨告，輸多贏少，與王鴻薇在北檢門前口角較勁，還被王鴻薇嘲諷「敗訴女王」，不料蔻蔻姊本案主動出擊告人，結果還是不起訴而告不成。

▲周玉蔻（左）數度強勢逼近張淑娟（右）說要致歉，張淑娟嚇得掩面哭泣，靠國民黨台北市議員王鴻薇（左二）等人幫忙隔開。（資料照／記者屠惠剛攝）

本案源於周玉蔻位於北市大安區住處附近巷弄有1家餐酒館，常有顧客違規停車，或是貨車臨停卸貨，周玉蔻多次向店家抱怨影響交通，今年4月15日晚間9點多，周玉蔻開車回家又看見巷弄車道因店門口違停汽車而縮減，她停車搖下副駕車窗高聲碎碎念，違停車主一見是大名鼎鼎的蔻蔻姊，趕緊移車。

餐酒館劉姓老闆跟1位朋友正好在店門口聊天，見狀上前站在副駕旁跟周玉蔻「溝通」，蔻蔻姊一邊和劉男爭執、一邊起步慢速前進，劉男邁步跟上，這時副駕車門突然敞開，劉男經朋友提醒：「欸！車門開了！趕快關好！」立刻上前輕輕將門推上。

周玉蔻事後提告，指稱劉男原本站在副駕旁嗆聲要她下車，她起步要離開，劉男竟強開她座車車門，要闖進車內作勢攻擊她，因此告劉男涉犯恐嚇危害安全、強制等罪嫌。

劉男到案喊冤，堅稱絕沒恐嚇周玉蔻，更沒動手去打開周玉蔻的車門或者想要攻擊她，因為「我們都知道她是誰，怎麼敢對她做這種事」，劉男強調真的不明白車門為何突然開啟。

檢方偵辦時，因周玉蔻表示當時車內行車記錄器關機，無從查明當時雙方交談內容，調閱街道監視畫面設法還原事發過程，也沒見到劉男有「打開」車門並企圖「闖入」車內的任何動作，反倒是劉男被朋友提醒後回神，趕緊把車門關好的舉動，在畫面中看得清清楚楚，到底車門是怎麼被打開的，至今還是個謎，但檢方認為欠缺犯罪佐證，將劉男不起訴處分。