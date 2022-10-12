　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

周玉蔻告他開車門想打人　餐酒館老闆喊冤：知道她是誰，怎麼敢！

周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

▲周玉蔻承認爆料前中國小姐張淑娟捲入緋聞一事出錯，並在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻屢因爆料和政治評論挨告，這次她主動出擊告人，對象是她北市大安區住處附近1家餐酒館的劉姓老闆，蔻蔻姊指控，今年4月晚間開車回家，經過劉男店門前搖下副駕車窗指責劉男不該讓顧客亂停車，劉男卻強開她車門企圖進車內攻擊她，涉犯恐嚇危害安全、強制等罪嫌，檢方勘驗監視畫面認為並沒有蔻蔻姊所稱的情節，反而是劉男看見車門不知何故突然打開，連忙上前關好，以證據不足為由將劉男不起訴。

周玉蔻先前緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世話題，上個月（9月）更爆料蔣父蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，就是前中國小姐張淑娟，周玉蔻在張淑娟到北檢告她涉嫌妨害名譽前幾分鐘，搶先到場卡位鞠躬聲稱向張淑娟道歉，卻跟協助張淑娟提告的國民黨台北市議員王鴻薇當眾互罵蟑螂老鼠。

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（資料照／記者黃哲民攝）

周玉蔻當天還數度緊追不捨、強勢靠近張淑娟說要致歉，張淑娟被嚇得手足無措，掩面哭泣模樣楚楚可憐，引爆許多網友對周玉蔻的怒火，《民視》取消聯播周玉蔻的節目做切割，NCC接獲檢舉要查周玉蔻的節目有無違規，北檢也分案偵辦張淑娟告周玉蔻一案，近日將傳訊周玉蔻和同案被告的名嘴蔡玉真。

但蔻蔻姊短暫沉寂幾天後，雙十國慶當天已復出江湖。周玉蔻屢因爆料和政治評論挨告，輸多贏少，與王鴻薇在北檢門前口角較勁，還被王鴻薇嘲諷「敗訴女王」，不料蔻蔻姊本案主動出擊告人，結果還是不起訴而告不成。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻（左）數度強勢逼近張淑娟（右）說要致歉，張淑娟嚇得掩面哭泣，靠國民黨台北市議員王鴻薇（左二）等人幫忙隔開。（資料照／記者屠惠剛攝）

本案源於周玉蔻位於北市大安區住處附近巷弄有1家餐酒館，常有顧客違規停車，或是貨車臨停卸貨，周玉蔻多次向店家抱怨影響交通，今年4月15日晚間9點多，周玉蔻開車回家又看見巷弄車道因店門口違停汽車而縮減，她停車搖下副駕車窗高聲碎碎念，違停車主一見是大名鼎鼎的蔻蔻姊，趕緊移車。

餐酒館劉姓老闆跟1位朋友正好在店門口聊天，見狀上前站在副駕旁跟周玉蔻「溝通」，蔻蔻姊一邊和劉男爭執、一邊起步慢速前進，劉男邁步跟上，這時副駕車門突然敞開，劉男經朋友提醒：「欸！車門開了！趕快關好！」立刻上前輕輕將門推上。

周玉蔻事後提告，指稱劉男原本站在副駕旁嗆聲要她下車，她起步要離開，劉男竟強開她座車車門，要闖進車內作勢攻擊她，因此告劉男涉犯恐嚇危害安全、強制等罪嫌。

劉男到案喊冤，堅稱絕沒恐嚇周玉蔻，更沒動手去打開周玉蔻的車門或者想要攻擊她，因為「我們都知道她是誰，怎麼敢對她做這種事」，劉男強調真的不明白車門為何突然開啟。

檢方偵辦時，因周玉蔻表示當時車內行車記錄器關機，無從查明當時雙方交談內容，調閱街道監視畫面設法還原事發過程，也沒見到劉男有「打開」車門並企圖「闖入」車內的任何動作，反倒是劉男被朋友提醒後回神，趕緊把車門關好的舉動，在畫面中看得清清楚楚，到底車門是怎麼被打開的，至今還是個謎，但檢方認為欠缺犯罪佐證，將劉男不起訴處分。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

25歲男服12天補充兵！稱腳痛「晚5天報到」　提不出證明被判刑

快訊／高雄2砂石車相撞！車頭全毀　駕駛全身慘遭玻璃割傷

周玉蔻告他開車門想打人　餐酒館老闆喊冤：知道她是誰，怎麼敢！

高中時遭記警告怒上法院　男大生又因400元停車費槓校方

大馬歌手丘沁偉吸毒又被逮　求聲請提審遭駁回...檢令8萬交保

握不雅片逼交原味褲…知名球星也受害！前HBL經紀人判2年8月

一片歌手「冷氣蓋板砸頭」稱語言障礙　求償300萬！結局少2個0

快訊／瑞芳貂山古道起大霧！車輛「墜邊坡」　5人受傷搶救中

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

25歲男服12天補充兵！稱腳痛「晚5天報到」　提不出證明被判刑

快訊／高雄2砂石車相撞！車頭全毀　駕駛全身慘遭玻璃割傷

周玉蔻告他開車門想打人　餐酒館老闆喊冤：知道她是誰，怎麼敢！

高中時遭記警告怒上法院　男大生又因400元停車費槓校方

大馬歌手丘沁偉吸毒又被逮　求聲請提審遭駁回...檢令8萬交保

握不雅片逼交原味褲…知名球星也受害！前HBL經紀人判2年8月

一片歌手「冷氣蓋板砸頭」稱語言障礙　求償300萬！結局少2個0

快訊／瑞芳貂山古道起大霧！車輛「墜邊坡」　5人受傷搶救中

2022台東美術館聲音藝術節　15日起展覽×演出×影展重磅登場

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國瑜復出「先去保險的地方」　沈富雄曝他魅力：不能夠小看

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

社會熱門新聞

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

蘇貞昌「王牌小編」輕生　代表作曝光

男大生鑽發票兌獎APP漏洞　3天撈近萬元GG了

快訊／新北男闖入派出所　27歲值班警遭痛毆

直播主之亂判7年　連千毅：會再上訴

快訊／新北男全身刀傷　血流滿地陳屍家中

「國軍防彈衣」爆弊案！　一張照片藏貓膩

上月拿刀追高中生　樹林男又闖派出所毆警

女選手揭12歲遭國家隊教練性騷　對話曝

桃園工廠火警全面燃燒　近百警消搶救中

更多熱門

相關新聞

住戶揮刀狂刺管理室櫃台！暴走原因曝

住戶揮刀狂刺管理室櫃台！暴走原因曝

台南市安平區一棟大樓一名鄭姓住戶請盧姓管理員幫忙叫車，不滿需要等待，竟藉酒持刀亂刺管理室內紙張，還走到大樓中庭揮刀大呼小叫，轄區市警四分局警方據報前往，鄭男已離去，管理員雖不願提告，但警方將傳喚他到案，依社維法方向偵辦。

周玉蔻復出　蔣：陳要勾結是他的自由

周玉蔻復出　蔣：陳要勾結是他的自由

周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆

周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆

周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

政治受虐兒？蔣：比綠營好就被霸凌

政治受虐兒？蔣：比綠營好就被霸凌

關鍵字：

周玉蔻蔻蔻姊敗訴女王餐酒館違規停車恐嚇強制

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面