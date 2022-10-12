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性侵8女逃亡22年！竊富商500萬遭逮　「孤狼淫賊」11罪起訴

▲▼曾性侵女藝人幫傭！「孤狼淫賊」遭收押　跛腳貼OK繃上囚車畫面曝。（圖／記者劉昌松攝）

▲行竊富商500萬元的涂明朗，逃跑時摔斷右腿，移送時跛腳走上囚車。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

「孤狼淫賊」涂明朗自2000年起，犯下至少11件竊盜、性侵案遭通緝，銷聲匿跡8年後，於今年4月現蹤侵入台北富商住處，偷走現金500萬元遭逮，涂嫌落網後先是行使緘默，後辯稱因「作夢」才選擇行竊富商，又對剩餘255萬元贓款下落交代不清。北檢偵結，性侵案部分以8次加重強制性交罪起訴，台北富商竊案部分，依加重竊盜罪起訴。

據了解，涂明朗從2000年起，光是在台北地區就涉嫌11起侵入住宅竊案，其中有8名女性因為剛好在家而慘遭性侵，被害人包括1名女藝人的幫傭，因撞見涂明朗闖空門而受害，不過涂明朗最後1次涉案紀錄是2014年間，此後8年幾乎銷聲匿跡，這次入侵台北富商住處行竊現場本來也採無跡證，直到專案小組日夜分析監視畫面才讓他再次現蹤。

這起案件是被害富商是在日前為了準備購地款，提領500多萬元現金放在家中書櫃，卻在1日下午發現現金憑空消失，富商向大安警分局報案懷疑被家中印傭偷走，由於富商所住大樓本身沒有監視器。

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下最少9起性侵害案件的水果刀之狼涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行竊富商500萬元的涂明朗，因過去犯下11件竊盜、性侵案遭北檢通緝。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方專案小組根據巷口監視器，發現竊嫌在4月28日凌晨3時許進出大樓的行跡，循線查出竊嫌曾落腳宜蘭礁溪，並在竊嫌騎乘的腳踏車握把上採集到DNA跡證，比對證實是逃亡多年的通緝犯涂明朗。

警方最後鎖定涂明朗回到台北，藏匿在中山區一處國防部後備司令部廢墟，5月18日深夜出動重兵警力包圍，19日凌晨3時許，將涉嫌這起豪宅竊盜500萬現金案的性侵慣犯涂嫌逮捕歸案，現場起獲剩餘贓款245萬元與作案時衣物。

台北地檢署調查後，涂明朗犯下強制性交部分，有被害人甚至只是兒童或少年，且涂男到案後，僅坦承部分犯行，毫無悔意，依涉犯8次加重強制性交罪起訴；竊盜部分，透過DNA比對，再查出涂明朗於今年1月時，也用相同手法在大安區連偷2戶，得手數千元，依照3條加重竊盜罪將他起訴；另外，原先警方懷疑富商家中外傭與涂明朗通風報信，才讓涂得知家中有巨額現金可下手行竊，而將外傭一並移送，但檢方調查後認為罪證不足，處分不起訴。

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