獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

▲本名酈俊睿退休警察「條子鴿」，影射因開謝長廷養子謝維洲紅單遭追究記申誡，北檢也依加重誹謗罪嫌起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

本名酈俊睿的退休警察「條子鴿」，臉書PO指自己開謝長廷養子謝維洲紅單而遭記申誡，事後被發現全是「亂掰」，張維洲更是直接提告，今年7月台北地檢署偵結，依加重誹謗罪起訴酈。沉寂多時的酈12日透過臉書PO出139字道歉函，仍有不少網友不買單甚至怒批一頓。對此，酈委任律師孫瑞蓮也再次代為發表道歉聲明。

律師孫瑞蓮聲明指出：酈先生從警期間，遭逢外在等壓力，造成身心健康受影響，2018年前往醫院就診且服用相關藥物。2020年辭去警察職務後，持續就醫使用，使用的藥物釀記憶錯置，加上家庭變故導致身心交瘁，但目前已恢復正常。最後也誠懇說，錯了就是錯了，稍早已透過臉書公開道歉，自己非公眾人物，經過此事也深感痛心及愧疚，真的很希望能回歸正常軌道，更盼大眾能寬容給予自新機會，最後也萬分感謝張先生（維洲）寬宏大量。

律師孫瑞蓮最後也特別提醒，言論自由的網路上，每個人都有發言權利，但發言內容宜謹慎，避免出現咒罵、攻擊字眼，徒生法律糾紛。

▲酈俊睿在臉書PO文向張維洲道歉。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿）

酈俊睿臉書全文如下：

道歉函

本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向台北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。