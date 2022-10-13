迷姦狼再伸毒手！紅酒加料硬上還偷拍前女友　嗆：同歸於盡

▲陳姓中古車商偷拍女友，還迷昏對方性侵得逞，分手後還揚言要同歸於盡。（示意圖／pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中陳姓中古車商，多次偷拍自己跟女友小花（化名）的性愛片，還藉口要慶生，偷偷在紅酒內放入安眠劑，將小花迷昏後性侵得逞，雙方分手後，陳男到小花住處，恐嚇說要「同歸於盡」。一、二審法官認為陳男此前曾有下藥迷昏的前科，這次又對小花伸毒手，依加重強制性交等罪，判他有期徒刑12年2月。

判決書指出，陳男與小花因工作而認識，後來交往，但他卻在2人交往的期間內，3度偷拍自己與小花的性愛影片。陳男去年6月15日又以財產分配為由，騙小花到家中，但當小花準備離開時，陳男拿出蛋糕、水果、生魚片及紅酒，說自己生日快到，希望小花能跟他一起慶生，並趁轉身為小花倒酒時，偷偷摻入鎮定劑，陳男同日18時許見小花昏迷，竟對她性侵，期間還把手機分別架設在房間入口及窗台上，錄下性交過程。

小花在同日19、20時許短暫醒來，發現陳男不在，雖感覺頭暈，仍強忍不適起身尋找衣物、鑰匙、手機，她在洗衣機內找到自己的衣物，但全部都因濕透無法穿上，鑰匙、手機則不見蹤影，只能走回臥室，並因安眠藥作用再次陷入昏睡。

小花之後數次短暫醒來並嘔吐，但陳男均以她酒醉為由，餵食她服下不明成分藥劑，使她反覆陷入昏迷，直到隔（16）天凌晨3時許終於清醒，哭求陳男載自己回家，經陳男同意後，總算結束一場驚魂。

陳男6月19日知道小花要搬家，竟跑到現場與小花、小花現任男友發生爭執，還恐嚇她們「我今天如果要動你，你住的地方、你種種的地點，我都知道」、「我命就1條而已！你想怎樣？你要我們3個人同歸於盡」。陳男6月23日還試圖入侵小花的住處，幸好房門內裝有安全鎖鏈，讓他無法得逞。小花在房門內聽聞門鎖撞擊聲，非常害怕，直到陳男離開後，決心報警，擺脫這個恐怖前情人。

一審法官認為，陳男2019年就曾以藥劑對女子犯強制猥褻犯行，遭法院判有期徒刑4年8月，如今仍因兩性觀念偏差，做出種種惡劣行為，導致小花身心受創，在警詢、偵訊及法院準備程序時，均否認犯行，依加重強制性交、恐嚇危害安全、侵入住宅等罪，判處陳男有期徒刑12年2月，其中1年可易科罰金。

陳男、檢方不服上訴。台灣高院台中分院維持原判，仍可上訴。