張善政稱二維條碼是宏碁規劃　農委會：對事實認知不清

▲農委會主委陳吉仲今到立法院經濟委員會備質詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究報告涉及抄襲，張善政否認並強調研究計畫對台灣農業貢獻卓越，農委會推動的產銷履歷「二維條碼（QR Code）」就是宏碁所規畫。農委會農糧署長胡忠一今（13日）指出對方，可能對事實認知不清，相關系統是農委會資訊中心在維護，並非宏碁公司。

立法院經濟委員會今（13日）邀請農委會主委陳吉仲進行業務報告及備質詢，立委陳亭妃質詢時問及產銷履歷推動歷程，包含何時推動、何時開始使用二維條碼。

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陳吉仲請推動產銷履歷計畫的胡忠一答詢。胡忠一說，農委會早在2004年就開始推動示範計畫，2005年時導入QR code二維條碼，由於當時日本已開始推動，因此農委會把日本系統引進台灣，2005年後的所有農漁畜商品都可以用二維條碼查得到。

陳亭妃追問，為何張善政指二維條碼是宏碁提出？胡忠一回應，應該是對事實認知不清，農委會都有相關證據、不會被打臉，而相關系統也是由農委會資訊中心在維護。農委會資訊中心主任蕭柊瓊也補充說明，產銷履歷系統是由凌網公司所維護，當時宏碁負責的部分是協助檢視如何讓產銷履歷可以做得更好提供相關建議，但實際執行並非是宏碁公司。