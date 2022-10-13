陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

▲農委會主委陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

農遊券3.0本月5日抽獎，農委會原訂要抽出30萬張農遊券，但只發出約3萬張，登錄參加抽獎民眾只有一成，還有9成行銷預算發不出去。立委楊瓊英、呂玉玲等人在立院質詢農委會主委陳吉仲，批評農遊券3.0執行績效不佳，要求農委會兩週內針對剩餘預算提出精進計畫。

立法院經濟委員邀請行政院農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。立委呂玉玲質詢指出，農遊券3.0要發出30萬份，但只發出3萬張，成效不彰；立委楊瓊英也說，只有一成民眾參與，中獎率百分之百，剩下的預算經費，農委會應徹底檢討，在兩週內提出精進方案。

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陳吉仲坦言，農遊券1.0、2.0執行時，的確帶動很多農漁會超市、休閒農場的營收成長，但農遊券3.0因活動設計是買600元送200元，可能誘因不夠，導致消費者買氣低，成效不彰，內部會進行檢討，兩週內提出精進方案。

因應中國近來禁止輸入台灣多項農漁產品，農委會從8月8日起至9月底，推出農遊券3.0「六吃興旺」促銷方案，只要購買產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆滿600元就可抽200元農遊券，預計發出30萬張，但截至9月30日活動結束為止，活動登錄筆數僅有3萬2185張，總登錄金額3317萬7114元，登錄參加抽獎張數僅佔一成左右。