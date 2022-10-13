全台跑透透被譏「超級輔選員」　陳吉仲：是立委邀請才去

▲農委會主委陳吉仲今到立法院經濟委員會備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會主委陳吉仲近來經常下鄉視察農漁業推動情形，立委李貴敏今（13日）在立法院經濟委員會質詢陳吉仲「農委會主委的主業是輔選嗎？」，全台跑透透猶如「超級輔選員」；立委陳超明也指陳吉仲的皮膚明顯曬黑，表示為輔選打拼很賣力。陳吉仲答詢，有些場合是立委邀請才去，花東是因為地震去勘災，與選舉無關。

立法院經濟委員邀請行政院農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。立委李貴敏質詢指出，主委的主業是輔選嗎？先前到雲林視察冷鏈物流中心，為什麼陪同的是立委，而不是當地縣長，難道是因為藍營執政？李貴敏直指陳吉仲是「超級輔選員」。

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立委陳超明則關心陳吉仲的皮膚，指陳吉仲到雲林、彰化、花蓮等地，大刀闊斧談農業發展，為輔選打拼，不遺餘力，全台跑透透，皮膚都曬黑了。

陳吉仲回應，農業視察與選舉無關，主要是有立委邀請參加，農委會是受邀單位，尊重主辦單位的邀請，而到花蓮、台東等地，是因為地震造成農業機具受損前往勘災。

李貴敏質詢指出，農委會每年花近600萬元委託華視經營社群，砸1億4900萬元進行政策宣導，且光是三立、民視就占近40%，質疑農委會獨厚特定媒體。陳吉仲回應，依據正常招標程序，除了三立、民視等媒體，也有台視、東森、凱絡等媒體公司，沒有獨厚哪一家。