台外銷美國蝴蝶蘭驗出「雜草」　美方退櫃衝擊21億產值

▲立委賴惠員針對台灣蝴蝶蘭輸美遭退櫃質詢農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝國會頻道）

記者楊惠琪／台北報導

台灣蘭花每年外銷金額58億元，其中美國就高達21億元，將近佔出口值的一半。立委賴惠員今（13日）在立法院經濟委員會指出，台灣蝴蝶蘭帶介質輸美，從今年9月起開始被退櫃，原因是植株檢出雜草，至今已有23櫃遭美方退櫃，若不徹底解決檢疫問題，恐失去美國市場，要求農委會一個月內提出報告。

立法院經濟委員會今（13日）邀請農委會主委陳吉仲進行業務報告及備質詢。立委賴惠員指出，台灣蝴蝶蘭在2004年突破美國檢疫障礙，取得可附帶栽培介質方式輸美許可，台灣努力了好久，才讓蘭花產值不斷成長，去年外銷金額更達到58億元歷史新高，而美國作為我國蘭花最大宗出口國，出口值達到21億台幣，將近佔我國蘭花出口值的一半。

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賴惠員說，蘭花業者初步統計，這次蘭花檢出雜草的事件已經被退20多個貨櫃，損失新台幣6000多萬元，我國的蝴蝶蘭是美國第四大輸入國，如果台灣這次被打倒，荷蘭、越南、中國大陸馬上傾銷，台灣很難再追回，要求農委會組成專案小組因應。

農委會主委陳吉仲說，已跟業者聯繫如何解決，確保蝴蝶蘭可以賣得出去，也在過程中與美方持續溝通，會努力在國內控管好，確保蘭花可以持續外銷美國。

農委會防檢局統計，目前被退櫃的有16批、23貨櫃、共13業者，而這些業者過去也有蝴蝶蘭輸美，這次是首度被美方檢出退運。

防檢局植物檢疫組長翁壹姿表示，9月7日收到美方訊息，因輸出蝴蝶蘭介質含有雜草，無法通過檢疫，只能退運或傾銷，與美方在9月21日召開緊急會議，因航運時間差，經與美方溝通後，若有業者有兩三批蘭花都被驗出雜草，只算一次違規，9月21後若還有檢出才算第 2次違規，此外，目前除積極輔導業者進行雜草管理外，也提高國內出口開箱查驗比例為4%，避免再遭美方退櫃。