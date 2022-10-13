昨天才互嗆今天就碰面　蔣萬安「不尷尬」：跟柯文哲自然互動

▲柯文哲、蔣萬安出席侯漢廷《以疫牟利-民進黨防疫的亂象與悲劇》新書發表會。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安今（13）日一同出席新黨台北市議員侯漢廷新書發表會，面對昨日雙方才隔空交火，媒體問到會不會感到尷尬？蔣萬安強調，不會，和柯文哲在很多場合都自然互動。

面對柯文哲日前狠酸，蔣萬安參選台北市長只有「呼喊集中選票」一招，不敢跟人辯論、談政策；昨日也嗆蔣萬安，為何不請父親蔣孝嚴站台。蔣萬安說，見到柯文哲不會尷尬，他跟柯在很多場合有自然互動，待會見到面也會跟柯文哲報告11月5日辯論會已經排定，也都在準備當中，也歡迎柯文哲未來一起關心台北市未來的發展。

至於出席侯漢廷新書發表會，是否要搶新黨票？蔣萬安說，侯漢廷是青年參政，他在議會的表現非常亮眼，關心時事、口才犀利，他與侯漢廷有很多互動，今天的新書發表會，侯漢廷很早就邀請他，他也留下時間來出席新書發表會，給予侯漢廷最大的支持跟鼓勵。

媒體再問，國民黨籍台北市議員秦慧珠20日將舉辦造勢，有機會促成蔣萬安與前高雄市長韓國瑜站台？蔣萬安回應，最近這段期間，他都盡量排開時間，參與國民黨籍市議員參選人競選總部成立的活動，如果韓國瑜也參與，當然有機會碰到。至於自己的競總成立及大型造勢活動，近期也會與外界說明。