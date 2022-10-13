審計部抓衛福部護航高端　蔣萬安轟：陳時中還有臉說公開透明？

▲蔣萬安。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」曝光，針對衛福部過去的多項防疫作為進行檢討，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日表示，民進黨台北市長參選人陳時中現在還有臉說公開透明四個字嗎？審計部報告根本證實陳時中謊話連篇，更痛批，「人民疫情最嚴重時，政府給予衛福部最大的授權 ，不是讓你去胡作非為」。

針對衛福部將疫苗採購合約封存30年，並被列為機密檔案，審計部報告指出，衛福部疾管署歷次疫苗採購的簽辦文件，均未見採購價格分析資料或依據，且部分採購文件保密期限長達30年以上(至140年始解密)；應研議於不違反保密條款下，適時公開疫苗採購執行情形，讓採購資訊公開及透明。

蔣萬安今天表示，陳時中還有臉說公開透明四個字嗎？審計部報告出來後，更是直接證實陳時中就是謊話連篇，不管是陳時中當時一直狡辯，說疫苗採購資料保存30年，但是審計部就是直接證實，他就是保密封存30年，要到140年國人才看得到，所以陳時中所講的，不管是公開透明或是抗中保台都是欺騙人的口號。

蔣萬安說，前天行政院總質詢的時候，他也直指政府護航高端，但他們不承認，但是審計部報告就是在說，高端多次延遲交貨，「這不是護航，什麼才是護航？」甚至聯亞沒有取得專案製造資格，衛福部就給7.5億，此事件政府也沒有後續追償行動。痛批陳時中「人民疫情最嚴重時，給予衛福部最大的授權，不是讓你去胡作非為」。

針對高端被警告月底前不補報告，就要被廢止EUA，蔣萬安回應，高端的EUA已經是一場鬧劇，當時很多人質疑，為什麼沒有依照國際標準，給予緊急使用授權，現在已經對國產疫苗不信任，這就是民進黨護航高端的結果，民進黨揠苗助長，傷害本土生技產業。