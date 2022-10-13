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300萬噴了！曾格爾「募款金不夠用」超狂花費曝　貼贊助連結求支持

▲▼曾格爾。（圖／翻攝臉書）

▲曾格爾。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者曾筠淇／綜合報導

「登山女神」曾格爾日前被鏡週刊爆料跟已婚富商泡湯過夜，不過事後她則強調，「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。一甩約泡醜聞的她，昨（12）日在臉書上發文，表示她已成功攻頂世界第八高峰「Manaslu馬納斯魯峰」。她也在留言處透露，募款資金其實光她自己「都不夠用了」，她一個人爬就要花300萬元。

曾格爾在臉書粉專「曾格爾 Grace Tseng」上貼文，提到她於尼泊爾時間10月4日上午7時30分成功攻頂世界第八高峰「Manaslu馬納斯魯峰」，同時以13小時無氧速攀的方式，寫下新世界紀錄。曾格爾也表示，她即將挑戰第13座8000米高峰「Cho oyu卓奧友峰」，這將會是更艱難的旅程，但她不會因而畏懼或退縮。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾透露募款資金不夠用。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

貼文曝光後，不少粉絲都留言恭喜曾格爾。其中還有網友拋問，「全程無氧如何認證？有沒有偷偷使用誰知道？」曾格爾則回應，「看領口有無結冰」。

還有另名網友詢問是否有錄影畫面？他想看看這光榮的一刻。曾格爾則感謝對方關心，「下次要不要一起來爬？明年4月我有辦聖母峰！」該網友則繼續回覆，「那我可以共用你的募款嗎？我想要參加+1」。

▲▼ 。（圖／翻攝自募資平台「挖貝」）

▲曾格爾目前已募得超過500萬元。（圖／翻攝自募資平台「挖貝」）

看到這段話，曾格爾則透露，「我自己都不夠用了耶！目前最後一座山就算拿到許可證，也只有我自己一個人去爬，這一座山就超過300萬，中國的攀登自2018年起費用就大幅調漲」。

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／gracetseng_taiwan）

▲曾格爾持續募款。（圖／翻攝自instagram／gracetseng_taiwan）

另外，曾格爾也在限時動態貼出「支持攀登計畫」的連結，點進網頁可見，曾格爾的八千集氣計畫目前已募得超過500萬元，距離截止時間還有18天，但早已超過目標金額470萬元，而贊助人次則達1052人。

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