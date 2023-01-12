曾格爾驚爆開刀「登山計畫停擺」！身體近況曝光

▲曾格爾號稱12座8000公尺高山登頂的紀錄，現在少了1座。（圖／翻攝臉書／曾格爾 Grace Tseng）



網搜小組／劉維榛報導

「曾格爾」自從爆出與已婚富商約泡湯後，重挫女神形象，事後募款計畫終止，就連干城章嘉峰的紀錄也遭到除名，氣得她哭喊不公平。不料，曾格爾9日發文自曝入院開刀，導致她暫停訓練，登山計畫也只能全面停擺，身體恢復狀況也曝光了。

曾格爾在粉專指出，這陣子歷經開刀，在醫生建議之下，她暫停體能訓練，因此也停擺登山計劃了好一陣子，所幸身體恢復良好，「這些天終於感覺恢復得差不多了，眼看春攀即將到來，慢慢的恢復過往的訓練量」，她接著自我期許直呼，「每一個階段都要為自己找尋不同的挑戰！」

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曾格爾也Hashtag「倒數90天」，並信心喊話「時時刻刻提醒自己要能欣然接受掌聲，也要能勇敢面對困境；真正的困難是不知道該如何解決問題，保持學習的精神，向外拓展其他可能；要有耐心、保持相信，還要享受整個過程，一切取決於自己的態度。」

針對連干城章嘉峰的紀錄遭除名，曾格爾日前發文痛訴，「現在只想大哭一場」，明明一起登頂的團隊成員都還在名單內，卻唯獨她一人遭到除名，「我不知道我遭受怎麼樣的標準被看待，總之我覺得非常不公平。」

事後，曾格爾也表示，如果今年3月前找齊贊助，或許還能找到有興趣拍紀錄片的團隊，「我想挑戰6個月完攀14座」。她也說這項紀錄全球目前還沒有其他女性達成過，是一個不錯的挑戰，「再全部重爬一次我也願意！歡迎有興趣的朋友也可以來一同參與！」

▼曾格爾攀登干城章嘉峰的紀錄遭到除名 。（圖／翻攝臉書／曾格爾 Grace Tseng）

