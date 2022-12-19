紀錄才遭除名！曾格爾秀登頂證書：想挑戰6個月完攀14座8千公尺高峰

▲曾格爾登頂干城章嘉峰的紀錄遭到除名。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者朱祖儀／綜合報導

「登山女神」曾格爾先前被爆出登山紀錄造假，18日證實登頂干城章嘉峰的紀錄遭到除名，「我覺得非常不公平」。後續她曬出過去登上12座高峰的證書，表示被除名事情還在瞭解狀況，但自己不會放棄，若在明年3月前找齊贊助，想要挑戰6個月完攀14座8000公尺高峰。

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▲▼曾格爾PO出過去攀登12座高峰的照片。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾在臉書發文表示，關於被登山權威認證網站「8000ers.com」除名一事，已由攀登公司了解實際狀況中，若有更新消息會再分享。她也說了解身為一名挑戰數座8000公尺高峰的女性登山者，過程中一定是充滿荊棘的，不論是生理或是心理的調整，還是來自外界質疑的聲音，加上近來也有其他女攀登家的紀錄被拿出來重新檢視，「更何況是剛出現在公眾面前的我」。

曾格爾也說，朋友總是笑說她被以最高標準看待，「但這是一般的標準嗎？」就像是無氧攀登8000公尺山峰，要提供除了證人及照片以外的佐證，或是申請速攀時，也要求攀登日記、GPS軌跡、照片以外的東西，再無限延伸到在私人領域的問題，並以片面資訊結合一些自己假設的觀點，帶風向到非事實的假設中，「假設之所以是假設，正因為它不是真相」。

曾格爾也感謝團隊的努力與贊助商的支持，強調自己問心無愧，那些打擊只會讓她更堅定要達成的目標，「從一開始一步一步的去嘗試與挑戰，請教前輩訓練方法、觀察與思考攀登策略、廣泛閱讀書籍調整飲食等等去實現，許多人願意開始思考踏出第一步去嘗試，這對我來說已意義重大」。

▲▼曾格爾的登頂證書。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾還整理出過去攀登12座高峰的照片和官方登頂證書，表示如果明年3月前找齊贊助，或許還能找到有興趣拍紀錄片的團隊，「我想挑戰6個月完攀14座」。她也說這項紀錄全球目前還沒有其他女性達成過，是一個不錯的挑戰，「再全部重爬一次我也願意！歡迎有興趣的朋友也可以來一同參與！」