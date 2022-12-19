登山女神紀錄除名喊冤！張元植「甩1致命關鍵」打臉：就是蓄意

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曾格爾紀錄除名喊冤！張元植「甩1致命關鍵」打臉：就是蓄意

▲曾格爾攀登干城章嘉峰的紀錄遭到除名。（圖／翻攝自臉書／曾格爾）

▲曾格爾攀登干城章嘉峰的紀錄遭到除名。（圖／翻攝自臉書／曾格爾）

記者周亭瑋／綜合報導

「登山女神」曾格爾18日深夜證實，「干城章嘉峰」的登頂紀錄遭除名，不禁難過喊冤。對此，登山好手張元植寫下關鍵打臉，表示當天晴空萬里，只要眼睛沒瞎、有正常意識的人都能看見真正的山頂，怒轟曾格爾就是蓄意造假。

張元植在臉書提到，「很多人可能會以為，曾格爾可能是被雪巴唬了，或雪巴自己也不認識路，就以為那裡是頂。所以曾格爾在主觀意識上，並沒有要造假登頂的意圖，她只是個受害者，或是個被大自然愚弄的人。」

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然而，他話鋒一轉，強調這是錯的，並分享國外登山記者Pintér László在報導的附圖，表示黃點是曾格爾拍「登頂照」的位置，右邊最高處才是真正的山頂，「中間沒有任何障礙物擋住那個更高的，而曾格爾自拍影片背景中曾出現的雅龍康峰，位於畫面左邊的畫面外。」

據Pintér的報導內文，曾格爾拍照位置的海拔大約8480公尺，干城章嘉頂峰的海拔是8586公尺，差了整整100公尺的垂直高度。張元植接著說，「那天晴空萬里，這意味著，當曾格爾笑瞇瞇地拿著台灣國旗拍照時，她眼睛面對的方向，就是比她所在位置高100公尺的真正的山頂。

張元植忍不住吐槽，「只要眼睛沒瞎、任何有正常意識的人，應該都能明確意識到，自己腳下站的這個地方，才不是他X的山頂咧。因為眼前擺明就還有一座更高的啊！」

最後，他犀利直言，「無論是什麼因素，時間太晚、氧氣即將耗盡...都不重要。當她及雪巴決定停在那個點，拿出國旗，刻意拍出不要帶到更高山頭景的『登頂照』，這就是蓄意的造假、欺騙，妳明知自己沒爬到山頂，還是拍了照，對外宣稱登頂。誠實，永遠是運動精神最核心的要素，也是最不該被妳這種人踐踏的事物。」

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