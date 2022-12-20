曾格爾遭疑攻錯頂　公開雪巴嚮導對話證明「沒理由走錯頂峰」

記者黃翊婷／綜合報導
「登山女神」曾格爾干城章嘉峰的登頂紀錄遭到除名，甚至被質疑登錯山頂。對此，曾格爾公布與雪巴嚮導的對話截圖、隊伍成員，強調他們在經驗豐富的雪巴團隊帶領之下，「沒理由走錯頂峰」。
▲曾格爾干城章嘉峰的登頂紀錄遭到除名。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾，下同。）
登山好手張元植在臉書分享國外登山記者Pintér László的報導附圖，表示黃點是曾格爾拍「登頂照」的位置，海拔大約8480公尺，而干城章嘉頂峰的海拔是8586公尺，所以右邊最高處才是真正的山頂，「只要眼睛沒瞎、任何有正常意識的人，應該都能明確意識到，自己腳下站的這個地方，才不是他X的山頂咧。因為眼前擺明就還有一座更高的啊！」
昨晚在一台飛馳在台七甲的中巴的最後一排，看到Pintér...由張元植發佈於 2022年12月18日 星期日
面對外界質疑，曾格爾19日在臉書公開與雪巴嚮導的對話截圖，表示去年攀登干城章嘉隊伍的成員包含Nima Gyalzen Sherpa（已完成14座8000公尺攀登）、Gelje Sherpa（目前只差卓奧友便完成14座8000公尺攀登） 、Dakipa Sherpa 、Pasang Rinjee Sherpa，其中Nima Gyalzen Sherpa與Gelje Sherpa都有兩次干城章嘉峰攀登經驗。
▼▲曾格爾公開與雪巴嚮導的對話。
曾格爾提到，Nima Gyalzen Sherpa在2013年與伊朗籍攀登者第一次攀登，可惜最後因為身體因素未能成功登頂，Gelje Sherpa則是在今年與英國攀登家Adriana Browlee再度攀登，且同樣成功登頂，「當時Gelje是團隊唯一完成攀登過兩次頂峰的人，他也是去年人類史上首次冬攀K2成功登頂者之一。」
曾格爾強調，在經驗豐富的雪巴團隊帶領之下，他們沒理由走錯頂峰，也希望大眾在結果尚未釐清之前，可以公正客觀看待這件事，不要妄下結論。
#干城章嘉更新 攀登背景：當時有另一支厄瓜多嚮導為首的隊伍，嘗試在秋季攀登，因此在可以分攤修路成本的考量下，我們決定前往攀登，但沒想到的是當我們抵達之後，他們因個人因素最後選擇下撤，所以只能由我們隊伍獨立完成。 「干城章嘉」的字面意思是「五...由曾格爾 Grace Tseng 發佈於 2022年12月18日 星期日
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