曾格爾遭疑攻錯頂　公開雪巴嚮導對話證明「沒理由走錯頂峰」

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾干城章嘉峰的登頂紀錄遭到除名，甚至被質疑登錯山頂。對此，曾格爾公布與雪巴嚮導的對話截圖、隊伍成員，強調他們在經驗豐富的雪巴團隊帶領之下，「沒理由走錯頂峰」。

▲曾格爾干城章嘉峰的登頂紀錄遭到除名。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾，下同。）

登山好手張元植在臉書分享國外登山記者Pintér László的報導附圖，表示黃點是曾格爾拍「登頂照」的位置，海拔大約8480公尺，而干城章嘉頂峰的海拔是8586公尺，所以右邊最高處才是真正的山頂，「只要眼睛沒瞎、任何有正常意識的人，應該都能明確意識到，自己腳下站的這個地方，才不是他X的山頂咧。因為眼前擺明就還有一座更高的啊！」

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昨晚在一台飛馳在台七甲的中巴的最後一排，看到Pintér... 由張元植發佈於 2022年12月18日 星期日

面對外界質疑，曾格爾19日在臉書公開與雪巴嚮導的對話截圖，表示去年攀登干城章嘉隊伍的成員包含Nima Gyalzen Sherpa（已完成14座8000公尺攀登）、Gelje Sherpa（目前只差卓奧友便完成14座8000公尺攀登） 、Dakipa Sherpa 、Pasang Rinjee Sherpa，其中Nima Gyalzen Sherpa與Gelje Sherpa都有兩次干城章嘉峰攀登經驗。

▼▲曾格爾公開與雪巴嚮導的對話。

曾格爾提到，Nima Gyalzen Sherpa在2013年與伊朗籍攀登者第一次攀登，可惜最後因為身體因素未能成功登頂，Gelje Sherpa則是在今年與英國攀登家Adriana Browlee再度攀登，且同樣成功登頂，「當時Gelje是團隊唯一完成攀登過兩次頂峰的人，他也是去年人類史上首次冬攀K2成功登頂者之一。」

曾格爾強調，在經驗豐富的雪巴團隊帶領之下，他們沒理由走錯頂峰，也希望大眾在結果尚未釐清之前，可以公正客觀看待這件事，不要妄下結論。