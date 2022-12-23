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俄兵冷到叫苦！民眾募集軍靴、防彈衣送前線　普丁坦言動員出問題

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁坦承動員行動有部分「眾所周知」的問題，應該立刻解決。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏俄戰爭自2月持續至今，克里姆林宮試圖解決這場戰役的後勤補給問題，總統普丁不僅在部長會議上坦承，動員令「暴露出某些問題」，應立即解決，連俄羅斯民眾也紛紛開始發起募款，為缺乏裝備的俄軍集資採買軍靴、襪子、睡袋和防彈背心。

根據CNN報導，普丁9月底宣布徵召30萬後備軍人，但他21日卻在與國防部長的一次會議中坦承，動員工作必須更現代化，「部分動員令暴露出某些問題，這是眾所周知的，應該立即解決。」普丁和其他官員在會議上宣稱，提供在烏克蘭作戰的俄軍物資補給等問題正在逐漸克服，部分原因克里姆林宮為應對公眾批評，已針對採買和供應鏈做改善。

▲▼俄羅斯政府12月21日在莫斯科舉行國防部委員會年度會議。（圖／路透）

▲俄羅斯政府12月21日在莫斯科舉行國防部委員會年度會議。（圖／路透）

與此同時，克里姆林宮也更強化「進攻烏克蘭是一項關乎存亡的愛國事業」的論調，對那些發聲抱怨戰爭的人施加「不愛國」的形象。分離主義地區自稱的親俄政權頓內茨克人民共和國（DPR）正在進行一項名「Together is Warmer」的募款活動，目的是為俄兵提供基本裝備和冬裝，現已籌到約4.5萬美元（約新台幣138萬元）。

俄羅斯遠東地區的布里亞特共和國（Buryatia）媒體報導表示，自從預備役被動員起來，當地人民就開始為新兵準備裝備。西伯利亞南部阿爾泰共和國（Altai）一個Telegram頻道發文稱，「冬天快到了，代表是時候為被動員的軍人募集保暖物資了。阿爾泰地區志工收集了毛靴、羊毛衫、手套和圍巾送往前線。」俄羅斯中部坦波夫（Tambov）還有8年級的中學生在為部隊收集保暖襪。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁表示，雖然前線可能有物資短缺的問題，但他相信受影響規模會越來越小。（圖／路透）

CNN指出，許多募款活動強調是為了防止在零下溫度作戰、沒有足夠衣物或防寒睡袋的士兵體溫過低，但也有人試圖集資採購熱顯像儀設備、雙向無線電收發器、防彈背心，甚至是無人機。本月稍早俄媒「Vesti FM」記者Vera Desyatova在記者會上問普丁，前線人員不斷回報軍服、藥品與裝備後援短缺問題，「該相信國防部的報告還是前線戰士的說法？」普丁回答，「妳不能相信任何人，只有我可以信任。」

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