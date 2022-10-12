高雄商圈市場攤販首度大集結　成立挺邁後援會逾2000人擠爆會場

▲高雄市長陳其邁今傍晚在高雄海寶軒舉行「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市第三屆最後一次定期大會今（12）日上午閉幕，高雄市長陳其邁傍晚在高雄海寶軒舉行「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」成立大會，總計有超過百場以上的商圈、市場及攤商成立後援會、超過2千人出席相挺擠爆現場，後援會規模與人數都是高雄市長選舉史上最大，展現競選連任基層團結相挺的驚人氣勢。

▲高雄商圈市場攤販首度大集結，逾2000人擠爆會場！（圖／記者賴文萱翻攝）

今傍晚這場商圈市場攤販挺邁後援會成立大會，是首度有全市基層市場攤販集結為市長選舉成立後援會，現場包括各分會會長及支持者湧入超過2千人，加上民進黨提名37位各選區市議員候選人、在地多名立委都出席，副總統賴清德也特別南下站台力挺，為市長陳其邁競選連任造勢活動打響第一炮。此外競選總部特別籌組由大專及高中女生組成的「美邁啦啦隊」，也在集訓月餘後首度在今天造勢活動亮相，搭上職業運動啦啦隊風潮，將是這場選戰未來被關注的另一嬌點。

過去曾公開力挺前市長韓國瑜的南華商圈理事長楊福順，今天則是穿上後援會背心率先上台致詞，表達支持力挺態度。他說南華商圈也就是新興夜市，有段時間生意不好，是陳其邁市長推出高雄券、夜市券救商圈，讓幾千萬在商圈夜市和菜市場流通，照顧大家的肚子。

▲高雄商圈市場攤販成立挺邁後援會。（圖／記者賴文萱翻攝）

他提到，南華商圈、新興夜市過去有段時間牌樓黑漆漆，他有次當面向陳其邁市長說南華商圈需要光與亮，市長二話不說就要求經發局廖泰翔局長趕在一個月就做好，現在的牌樓明亮，甚至還有一條星光大道，「這樣的市長哪裡找？」他盛讚市長尊重商圈、攤販，照顧大家的肚子，拜託大家要讓市長高票當選、成為高雄人的驕傲！ 大高雄商圈後援總會總會長王文雄則說，今天所有商圈全員到齊，很多人從茂林、桃源等地翻山越嶺來挺其邁兩年拚四年，現在要繼續拚四年，很感謝他的辛苦，大力稱讚陳其邁是在地有魄力、有勇氣、有擔當的市長，更大力支持商圈10月底在駁二辦高雄從未辦過的萬聖節活動。

王文雄點名感謝經發局長廖泰翔挺商圈，與市長在疫情後跟商圈開會研商如何打造商圈，提出20萬份商圈夜市券帶動商圈市場繁華，非常感謝其邁的政策規劃，呼籲大家繼續挺其邁！ 大高雄市場後援總會總會長李國祥特別提到市長這兩年拿2億多元改善市場環境，地板乾淨、燈光明亮、廁所舒適，還引進年輕攤商進到市場，在他帶領執政下讓攤商賺更多錢。

▲高雄商圈市場攤販首度大集結，逾2000人擠爆會場！成立挺邁後援會。（圖／記者賴文萱翻攝）

他更公開介紹91歲高齡的林德官公有市場會長蔡豐穗今也到現場，就是為支持市長連任再拚四年。 六合夜市攤商主委、大高雄攤販後援總會總會長莊其章上台致詞時大力感謝市長在疫情時看到夜市生意受創，與經發局一起開會提出商圈夜市券，攤商都覺得很高興，此外在疫情期間主動派愛心志工協助攤商消毒，帶動生意都讓大家非常感念。

賴清德致詞時稱許陳其邁市長做兩年是用拚四年的精神來推動市政，包括疫情期間守護市民健康、用國家防疫高度推動高雄防疫，市民防疫滿意度將近9成，而且不僅守住疫情也守住經濟，配合中央發五倍券，讓高雄去年觀光旅遊、工商業都熱滾滾，去年營利事業銷售總額5兆5千7百億，是史上最高。

此外，高雄青年失業率從13.9%降到9.5%，是六都最低，會做事又會顧家，財政顧得好，手上現在還有蔡總統和蘇院長交給他的重大建設超過2千億元，一定要讓他連任。 陳其邁在親自授旗給三位總會長後，對滿場出席支持攤商市場致詞時說，商圈、市場還有攤販與大家的生活息息相關，為了帶動商圈發展，他上任後將商圈行銷補助從每年400萬元提高到1,000萬元，兩年來市府投入預算加上跟中央爭取，超過1.4億元。

▲高雄商圈市場攤販首度大集結，逾2000人擠爆會場！成立挺邁後援會。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁也說上任兩年重視市場硬體環境，針對高雄50處市場進行改造活化，總經費近2.5億元，編列經費比之前倍增，就是要給市民最安全、最衛生的市場環境，再加上兩年編列近3,000萬元的青年創業補助，讓年輕人重新回到市場與商圈營業，上個月重新開幕的鹽埕第一公有市場，就讓大家看到傳統市場嶄新的環境和活力。

針對疫情影響商圈市場和攤集場商機，陳其邁除特別感謝各位夥伴的配合防疫，也說明市府跨局處積極協助大家落實防疫措施，免費提供酒精、消毒水、快篩試劑等防疫物資，安排人員協助清消。在紓困階段則提出公有零售市場攤商規費免收，減輕攤商營業成本，減免時間全台最長，就是要全力來照顧攤商！

▲高雄商圈市場攤販首度大集結，逾2000人擠爆會場！成立挺邁後援會。（圖／記者賴文萱翻攝）

除協助防疫與紓困，陳其邁也說這兩年來多項振興活動，包括時時抽、高雄券、商圈夜市券等多元方案，其中光是商圈夜市券投入超過4,000萬元，帶動效益超過1.2億元。此外對旗津受疫情影響，他感同身受也量身打造旗津券，帶動爆滿人潮到旗津消費，展現市府對商圈市場夜市最大而有力的支持。

陳其邁對滿場支持者喊話說，邊境管制明（13）天就會啟動放寬，國際觀光客將回流，而市府這段時間持續辦理許多特色活動，台灣設計展、文博，包括在地深具特色的商圈和夜市都將吸引新的一波消費人潮。過去他兩年拚四年，全力照顧基層，爭取商圈夜市和攤商的軟、硬體升級，資源經費都顯著成長，建設看得見、成果更已展現，爭取大家支持，讓他再拚四年、高雄起飛。