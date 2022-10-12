快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬美女幕僚：我男友過世了

▲行政院「王牌小編」周家鴻、鄭運鵬幕僚韓璟。（組圖／資料照、翻攝韓璟臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院長蘇貞昌心腹、行政院幕僚「王牌小編」周家鴻9日凌晨在台北橋失蹤，11日下午被發現陳屍在淡水河畔。對此，桃園市長參選人鄭運鵬的美女幕僚韓璟12日發文表示，「這幾天，我的男朋友過世了。」

韓璟全文如下：

這幾天，我的男朋友過世了。

雖然交往的時間沒有很長，但因為從交往一開始就住一起的關係，我們有很多時間相處。

在這段短短的時間內，我們經歷了同居、一起學才藝、國內旅行、跟對方家人見面認識、參加朋友婚禮、看房、購屋、搬家、挑傢俱、佈置新家。

一起共同處理過這麼多大事，我們卻幾乎沒有吵過架；唯一一次起爭執，是因為突然得知鄭運鵬要參選桃園市長，我焦慮到對他大遷怒

我們喜歡一起看電影、交換彼此的歌單；我們對食物的品味接近，常常不約而同的說出同一句話、指向同一塊招牌、注意畫面中的同一個亮點。

我們都喜歡唱歌，還有，我們的笑點都很奇怪。

我是個愛吃的廢物，所以我們之間的相處無須磨合——他很會做菜也愛煮，有潔癖愛做家事——我已經好幾個月不用洗衣服，衣服就會自己洗好後掛進衣櫃裡，也被餵胖好幾公斤。

明明這麼宜家，他卻大男人又愛面子，所以出遊、外出吃飯以及生活家用，大都是他付錢。

說來說去，在這段關係裡，我接受的比付出的，還要多太多太多了。

可惜的是，人一旦過世後，對於自己是什麼模樣的話語權，似乎就在別人身上了。

最近聽到、看到，好多實際上根本沒有在我身上發生過的事；明明一段感情裡，真實故事內容只有當事人最清楚，我以為是這樣的。

在那些扭曲的詭異的獵奇的鬼故事裡面，其中一條世界線，是堅稱我們已經結婚。

可惜這條世界線永遠不可能成真了。

經歷連續好幾天的衝擊與奔波，自知現在的身心狀態都非常不好。此刻的我，可能得先放下很多事情，來好好整理自己。

因此，我要向期望在這裡持續看到歡樂小天地的各位，說聲抱歉。等我好一點了，我會再回來，只是我目前不知道要多久。

願大家都能珍惜身邊的人。

好好照顧自己。

▼韓璟全文如下。（圖／翻攝韓璟臉書）



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