陳時中啟動「廟口開講＋站路口」　明晚北投福星宮面對面

▲陳時中本周啟動站路口及廟口開講行程。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數45天，民進黨台北市長參選人陳時中12日上午展開首場站路口行程，同日晚間進行首場個人直播，透過網路與支持者互動，拉近距離；此外，13日晚間首場「阿中廟口開講」將在北投福星宮登場，特別設計「許願單」環節，讓民眾留言寫下「我希望阿中可以為台北做什麼」等建議或提問，並貼在現場許願牆上，陳也將隨機抽取留言單，現場即時問答。

陳時中今天上午展開首場站路口行程，不到8點就站在內湖民權東路、金湖路口向民眾揮手致意，他表示，今天來站路口與民眾打招呼，除了爭取市民對他的支持，重點還是在18歲公民權，要全力挺青年，是這次站路口的重點，希望讓更多人聽到攸關台灣民主前進的18歲公民權議題。

陳時中競選辦公室表示，今天與年輕人一同合體站在路口，更突顯陳時中「把事做好」的信念，未來也會陸續到台北各地區進行，陳時中將持續用行動力挺，務必讓18歲公民權在年底同意過關，因為台灣作為一個自由民主的國家，應該要讓更多人享有完整的公民權，讓台灣民主繼續深化。

根據規劃，明天上午陳時中將前往中正區的中華路及愛國西路口，向上班民眾揮手致意，並提出「支持18歲公民權，台北挺青年」口號；晚間則會轉往北投福星宮，進行首場「阿中廟口開講」行程。

▲陳時中首場「阿中廟口開講」將在石牌福星宮登場。（圖／記者呂晏慈攝）