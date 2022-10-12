他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

▲蔣萬安提出「深蹲20下可換一次公車免費搭乘」。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲20下換免費一趟搭公車」想法，資深媒體人黃暐瀚表示，只要提倡運動，並結合環保、通勤、減碳，就絕對是「台北人會愛的菜」，更痛批民進黨台北市長參選人陳時中，「鼓勵運動怎麼會是開玩笑？嘲諷深蹲才是玩笑。」

黃暐瀚12日表示，自從蔣萬安提出「深蹲換車票」的想法之後，網路上「以身試蹲」的人紛紛蔓延開來，顯然「深蹲」是一種潮流。他補充，羅馬尼亞曾舉辦三個月的深蹲換車票活動，那三個月來，共有一百萬次深蹲、發出5萬5千張車票，「大家會去蹲不是為了錢，而是一種潮」，公車站蹲完，回家洗澡前也蹲，起床後還蹲，養成運動習慣的全民健康。

黃暐瀚指出，前總統馬英九擔任台北市長時經常「穿短褲跑路」，這件事雖然被前總統李登輝批評過，但台北人就是愛這味，路跑比賽在台北市堪稱「全台第一」。他認為，只要提倡運動，並結合環保、通勤、減碳，就絕對是「台北人會愛的菜」。

至於陳時中諷刺蔣萬安「深蹲換車票」想法是「講笑話」，黃暐瀚痛批「鼓勵運動怎麼會是開玩笑？嘲諷深蹲才是玩笑。」他建議蔣萬安不妨將「鼓勵台北市民深蹲」拿出來當成政見，不見得是要換車票，也可以是換Ubike前半小時免費、換路邊停車優惠、換運動中心折價券、換所有市政相關議題，一來健康，二來風潮。

黃暐瀚強調，20年前台北沒有人想過Ubike會這麼成功；然而，現在不只台北，全台灣都要有Ubike才叫潮，呼籲「深蹲、救台灣！救救台灣的醫療支出，也救救台灣非藍即綠的意識形態。」