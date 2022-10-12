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管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日公布新創政見，要延續台北市長柯文哲的天使基金計畫，推動5年50億投資新創事業。對此，民進黨台北市長參選人陳時中政策小組召集人管碧玲表示，台北市資源最豐富，卻在「2022年全球創業生態系排名」逆勢退步6名，顯示缺乏在全球競爭的視野，執政成績節節敗退，喊話黃「無法置身事外」。

管碧玲今天透過臉書向黃珊珊喊話說，「台北市新創成績大幅退步，您無法置身事外！」她表示，黃珊珊必須面對一個真相是，根據國際知名新創生態圈調研機構StartupBlink發布的「2022年全球創業生態系排名」，台北市的創業生態系統在全球排名第47位，較2021年退步6名，代表新創成績大幅退步，反觀台灣在國家整體評比上，則是上升1名成為全球第25名，在亞太區排名第7。

管碧玲表示，台北市是全國首善之都，且因本身的產業、學術、金融、創投等各領域資源豐富，區域內大學林立，人才輩出，而成為全國新創投資的領跑者，然而，國際產業環境發展神速，各國新創產業無不求新求變，台北市卻缺乏戰略與整合，並且不與中央合作，發展的績效，和台灣主要城市相比，逆勢退步，一年竟然退步6名。

管碧玲指出，細看這份報告，台北表現最好的領域，不意外為「硬體與物聯網」排名全球第7，但在其他領域如教育科技、軟體、金融科技等，台北名次多落於10名之外。她質疑，相較新竹與四、五都城市急起直追，資源最豐富的台北卻不進反退，顯見台北市政府空有硬體空間規劃，卻無法充分、有效整合各項資源，加上缺乏視野與策略，持續推動新創事業的發展與進步，這是非常嚴重的警訊。

管碧玲表示，黃珊珊今天發表新創產業政策，卻無法掩飾她擔任副市長時代新創評比的大幅退步，執政成績節節敗退，未來有什麼能力可以做得更好？台北市缺乏在全球競爭的視野，任何事情都拿來跟台灣其他縣市比，自傲自滿，城市在國際競爭上，漸漸失去耀升世界級首都的機會，新創產業自行其是，不願意加入國家隊的行列，和大巨蛋與中央對抗的態度如出一徹，得到的結果，就是城市博覽會不敢面對的事實——城市博覽會秀出來的新創評比，只敢用2021年的名次，沒有看2022年的排名，從城市博覽會根本看不到真相。

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