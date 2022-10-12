民眾LINE散布謠言　楊鎮浯陣營按鈴申告！祭50萬檢舉獎金

▲楊鎮浯競選團隊12日下午到金門地檢按鈴申告。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門縣長楊鎮浯的團隊有鑑於選舉謠言滿天飛，為端正選風，今（12）日下午3時，派遣辦公室執行長石兆瑉、發言人陳向鑫、縣黨部書記長陳汶強等人，前往金門地檢署按鈴，正式向涉嫌散播不實言論的林姓民眾提告，同時祭出檢舉獎金50萬，希望能遏止選舉謠言。

楊鎮浯競選團隊表示，林姓民眾經由LINE社群，發表不實言論，說這一屆總預算有5、6百億，拿1%就有5、6億的政治獻金，分配給選民1票1萬，金門總投票不足5萬票，楊鎮浯在有高手操盤下，怎能不當選，呼籲沒有拿到錢的朋友，站出來投陳福海。

楊鎮浯競選團隊主張，此不實言論足以毀損楊鎮浯名譽，且影響選民對楊鎮浯品德操守及政治形象判斷，進而影響選民投票行為，此舉明顯違反刑法第310條第1項或第2項之誹謗罪，與公職人員選舉罷免法第104條之意圖使候選人不當選散布虛構事實罪。

石兆瑉表示，縣長楊鎮浯原本不打算追究，但近來有人刻意散播「楊鎮浯做一任縣長貪污了數十億」的不實謠言，所以競選總部才不得已按鈴申告，另外，只要有人舉證成案起訴，楊鎮浯競選辦公室就會提供10萬檢舉獎金、如經一審判定有罪，獎金將加碼到50萬元，希望能遏止選舉謠言，還金門一個乾淨選舉的空間。

石兆瑉對楊鎮浯的清廉與操守很有信心，他說，目前全國公信力民調公司所公布的清廉度數據，楊以38.8%遠勝於主要對手的16.3%，證實楊鎮浯絕對是最適合擔任金門縣長的人選，懇請鄉親持續支持。

▲楊鎮浯競選團隊祭出最高50萬的檢舉獎金。（圖／記者林名揚翻攝）