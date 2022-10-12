投票倒數45天！民進黨社群之夜10月28日登場　11月大造勢

▲蔡英文競選連任期間，曾舉辦社群之夜活動。（資料照／小英競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選倒數45天，民進黨副秘書長林鶴明12日受訪說，北北基桃市長參選人10月初合體提出跨縣市合作，民眾反應正面，民進黨計畫在10月28日舉行「社群之夜」活動，屆時4名參選人將再度同台，此外，除了各地競總自行規劃的造勢活動外，中央黨部預計於11月初舉行大型造勢活動，訴求聚焦於國家未來發展。

對於未來選舉策略，林鶴明今天下午在中常會後受訪表示，民進黨將在10月28日舉行「社群之夜」活動，包括台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應將再度同台，未來兩週將逐步透過網路宣傳，釋出詳細活動資訊。

林鶴明預告，從2018年開始，包括身兼黨主席的總統蔡英文競選、高雄市長陳其邁補選、立委林靜儀補選、無黨籍立委林昶佐反罷免期間都有進行「社群之夜」活動，透過社群號召年輕支持者，今年的「社群之夜」活動也不會以傳統造勢方式呈現。

此外，林鶴明補充，民進黨中央黨部預計11月初在北部舉行大型造勢活動，主題及訴求將聚焦國家未來發展，不會只是選舉造勢的演講場而已，希望藉此呈現比較多意象和討論方向；至於活動卡司，目前仍在規劃當中，預計下週三會較明朗。

林鶴明說，民進黨正面看待整體社會氛圍，近期國人關注「0＋7」開放國門議題，隨著國境解封、疫情趨緩，未來民眾對於政府防疫表現的評斷會更客觀，除了由行政院長蘇貞昌下鄉進行政績宣講外，各地競總、百工百業後援會陸續成立，預計從11月開始，每個週末都將會有重大活動規劃。