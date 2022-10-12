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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」：國家機關民進黨化

▲有某議員要求國民黨桃園市參選人張善政辭去宏碁獨立董事職位，張今（6）日受訪表示，獨董與選舉是兩回事，不必扯在一起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁期間所主持的「行政院農業委員會研究計畫」涉嫌抄襲，農委會昨日表示，雖然同意宏碁公司延期說明，但20日過後仍會籌組專案小組，委請專家釐清相關行為是否違反合約規定。對此，國民黨籍前立委孫大千12日痛批，農委會根本就是「打張總部」，民進黨已成為黨國不分的專制惡霸，徹底把國家機關全面「民進黨化」。

農委會11日指出，因宏碁公司行文請求延期，為考量當初參與此研究計畫人員不一定在職，因此同意延期至20日。然而，農委會補充，無論20日宏碁公司是否提出書面說明，20日過後仍會籌組專案小組，委請專家就掌握的資料討論，釐清相關行為有沒有違反合約規定，且專案小組的討論期程沒有期限規定。

針對農委會說法，孫大千12日透過臉書發文痛批，農委會根本就是「打張總部」，民進黨已成為黨國不分的專制惡霸，徹底將國家機關全面「民進黨化」。

孫大千說，同樣面對論文報告的爭議，竹科管理局和農委會相比，簡直是天差地遠。孫大千認為，竹科管理局面對林智堅時，遮遮掩掩、拖拖拉拉，問了半天也沒有下文；而農委會在面對張善政時，卻是一馬當先地羅織罪名，趕在選舉前夕組成專案小組，追殺張善政到底。

「一樣是政府機關，為什麼行政效率會差這麼多？」孫大千表示，或許差別的不是行政效率，而是在於對象不同，民進黨的標準像月亮，碰到藍綠會不一樣，「會轉彎的不是白海豚，而是民進黨的標準。」

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