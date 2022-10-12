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社會 社會焦點 保障人權

暗戀她5年機會來了...撿屍好友辯「親親摸摸」　私訊招認被起訴

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲鄭姓男大生愛慕1位女同學5年，趁她喝醉假裝護花卻性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名鄭姓男大學生愛慕1位女同學5年，但對方已有男友、一再婉拒他的告白，鄭男壓抑滿腔熱情，努力和女方保持摯友關係，今年2人一起參加朋友聚會，鄭男見女方喝趴癱軟，自告奮勇護送對方回家，卻逕自將爛醉的好友扶到屋頂，盡情釋放最原始的慾望，事發後卻完全不認帳，堅稱只對女方親親摸摸，台北地檢署查明鄭男在私訊中承認性侵得逞，起訴他涉犯乘機性交罪嫌。

鄭男大一入學認識本案女同學就驚為天人、從此傾心於對方，經過刻意親近熟識後，鄭男鼓起勇氣向對方告白，但女方對他不來電、只想當好友，女方後來更結交男友，正式宣告名花有主，鄭男黯然收拾起滿腔熱情，將所有愛慕昇華為友情，努力和女方保持摯友關係，轉眼就是5年。

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被害人酒醉遭鄭男染指，醒來覺得如夢似真，私訊鄭男試探確認遭性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

今年（2022年）5月間，鄭男和女方共同參加一群朋友聚會，散場後，2人和另1位共同的男性死黨到女方最喜歡的酒吧續攤，因為聊得盡興，女方多喝幾口酒，因而酒醉癱軟，站都站不起來。

死黨3人彼此都知道對方住哪裡，鄭男自告奮勇護送女方返回與男友同居住處，費了一番功夫將女方送上計程車、終於抵達後，鄭男眼見朝思暮想的佳人就在身旁，竟起了異樣念頭，他攙扶女方過家門而不入，直接到頂樓寬衣解帶，站著緊壓女方靠牆釋放最原始的慾望，事畢整理好彼此衣冠，若無其事將女方送回家交給男友安頓。

女方雖然在酒吧就喝醉斷片，但鄭男對她非禮時，她有稍微恢復意識、留下片斷印象，醒來了覺得像是綺夢、卻又十分真實，她私訊鄭男試探「我昨晚斷片了，後來到底發生什麼事」，鄭男喜孜孜一五一十都招了，女方看完變臉，責備鄭男「我很不喜歡！覺得很討厭！」

鄭男企圖安撫但碰壁，於是藉口交還1件衣服想跟女方碰面，女方峻拒，表明「我沒辦法見你」，經過1個多月左思右想，女方決定報案提告，雖然已錯過驗傷取證時機，但鄭男私訊中招認的話語，成為最有力的證據。

鄭男到案仍做困獸鬥，承認將女方帶到屋頂告白後再親親、摸摸，但絕沒趁人之危性侵。檢方勘驗酒吧內外監視畫面，確認女方醉到坐著會東倒西歪、沒人攙扶根本站不住，鄭男明知好友爛醉至此，到家不趕快送進屋卻扶到屋頂，可見心存不軌，代表私訊內容屬實，據此起訴鄭男涉犯可判刑3年以上、10年以下的乘機性交罪嫌。

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