淫狼爬冷氣窗進屋看到未成年姊妹在熟睡　性侵重判定讞

▲宜蘭一對姊妹，熟睡中遭人摸入房內性侵。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭李姓男子去年2月深夜，鎖定遠親的民宅潛入行竊，他從2樓窗型冷氣機缺口處攀爬入屋，看見一對未成年姊妹在1樓熟睡，竟起色心對2姊妹以手指侵、猥褻得逞，一二審均將李男判刑8年6月，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，案發於去年2月20日，凌晨3點多，李男發現頭城鎮某處民宅的2樓，窗型冷氣缺口竟未封閉，有機可乘，隨即攀爬進入屋內，打算行竊。李男下到1樓和式房間，發現一對姊妹正在熟睡。李男先對當時17歲的姊姊下手，撫摸重要部位，姊姊踢腳反抗；李男又轉而對一旁的13歲妹妹犯案，妹妹多次轉動身體，仍遭撫摸得逞。2姊妹天亮後隨即告知母親，母親報警逮人。檢方對李男提起公訴。

李男坦承犯案，一審依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」、「侵入住宅」等罪，重判8年6月。案件上訴二審，高等法院審理時，李男仍坦承犯行，但律師辯稱，李男並未對姊姊手指侵入，應該成立較輕的「加重強制猥褻罪」。

但高院根據當時被害的妹妹，躲在棉被中以手機備忘錄寫下的內容，「我還沒睡時，我聽到怪聲音，門的聲音，然後慢慢打開的聲音...之後我就一直開始發抖，然後他就越離姊姊越近，然後就聽到掀棉被的聲音...之後他又來我這邊，然後把我的棉被掀開，然後就伸進來摸...他在姊姊那邊很久，差不多有15分鐘...真的很恐怖...他走了之後，姊姊就開始哭，因為他摸了姊姊的重要部位，還插進去他的重要部位 我和姊姊真的不知所措...」因此高院還是認定李男有罪，駁回上訴。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，李男遭判刑8年6月，將發監執行。