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社會 社會焦點 保障人權

公廁與小女友激戰挨告　性侵慣犯狡辯：她自己脫衣服我轉頭不看

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲性侵慣犯否認與未成年女友嘿咻，狡辯「她自己脫衣服，我轉頭不看」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導 

北市1名性侵慣犯蔡姓男子送未成年小女友回家，途經公園一時「性」起，慫恿小女友跟他到公廁裡親熱，少女中途說不舒服想喊停，蔡男不想停手，涉強拉小女友坐在馬桶蓋上辦事，事後挨告到案，蔡男一概否認，狡辯拒絕小女友主動求歡，「她自己脫衣服，我轉頭不看」，檢方不採信，依強制性交、與未滿16歲少女性交等罪嫌起訴。

現年20多歲的蔡男有多次性侵紀錄，今年（2022年）6月間，他躲進捷運站女廁內，竟企圖伸手猥褻上廁所的女子，被害人拚命尖叫呼救，驚動站務人員趕來搭救，沒讓蔡男得逞，蔡男被送辦，檢方訊後責付蔡母帶回，不料蔡男上月（9月）初又涉嫌偷拍妨害秘密，到案交保2萬元，3天後又在北市街頭假裝問路，涉強壓1位好心女子性侵成傷，隔天落網被檢方聲押獲准。

本案蔡男是在今年6月間，和小女友外出玩了一整天，傍晚6點多送小女友回家，途經一處公園見到裡面有公廁，蔡男「性」起提議跟小女友到公廁裡嘿咻，少女起初沒反對，開始不久，少女就覺得不喜歡這樣草率，向蔡男表示不舒服要喊卡。

蔡男當時箭在弦上、完全不想停，涉強拉少女坐在馬桶蓋上繼續嘿咻，少女掙扎反抗，趁隙推開蔡男匆忙穿好衣服，開門直接跑回家告訴家人，到醫院驗傷時，少女請1位朋友用少女的帳號私訊蔡男套話，指責蔡男「你害我要跑醫院跟警察局」、「你說還想要」。

蔡男回覆時頻頻裝傻，之後挨告到案，一概否認少女所有指控，堅稱沒跟對方嘿咻，還推稱少女主動求歡，「她脫我的褲子，我趕快穿上」、「她自己脫衣服，我轉頭不看」，檢察官調查後認定少女說詞較可信，依強制性交、與未滿16歲少女性交等罪嫌起訴蔡男。

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