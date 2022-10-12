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小擦撞引發蝴蝶效應　竹北6汽機車+單車連環撞！4人送醫1骨折

▲小擦撞引發蝴蝶效應　追撞苦主6人…1踏2機2大貨1休旅=4連環。（圖／翻攝記者爆料網）

▲竹北中華路往新豐方向，今日發生4連環車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區中華路往新豐方向道路，今日上午11時許發生機車與跳踏車碰撞事故，原本只是輕微擦撞事故，結果因後發大貨車煞車不及，又引發連環車禍，最後造成6人6車連續追撞，4人輕傷，其中一名騎士骨折，所幸4名傷者送醫後已無大礙。

一名腳踏車騎士，在竹北中華路往新豐方向行駛間，與2輛機車發生擦撞，後方尾隨一輛載著挖土機的大貨車(A大貨車)，見狀立即煞車，未料大貨車後方還有另一台大貨車(B大貨車)，B大貨車反應不及，直接向前追撞A大貨車。

A大貨車受到撞擊後向前滑行，撞上倒在地上的3位騎士。

但車禍並未就此結束，另內側的休旅車也因反應不及追撞成一團，車禍接龍越接越長，這起由1腳踏2機車引發的輕微碰撞，最後引發蝴蝶效應，造成1腳踏車、2機車、2大貨車與1休旅車4連環車禍。

現場6名騎士、駕駛均無酒駕，除了3名騎士，B大貨車駕駛也受到輕傷，4人送醫後無大礙。車道阻塞也於午間恢復交通。

▲小擦撞引發蝴蝶效應　竹北6汽機車+單車連環撞！4人送醫1骨折。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼這起由1腳踏2機車引發的輕微碰撞，最後引發蝴蝶效應，造成1腳踏車、2機車、2大貨車與1休旅車4連環車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲小擦撞引發蝴蝶效應　竹北6汽機車+單車連環撞！4人送醫1骨折。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲小擦撞引發蝴蝶效應　竹北6汽機車+單車連環撞！4人送醫1骨折。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲小擦撞引發蝴蝶效應　竹北6汽機車+單車連環撞！4人送醫1骨折。（圖／記者陳凱力翻攝）

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