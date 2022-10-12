光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外情境

▲台南市光華高中，在台南市北區扶輪社贊助支持下，以實際的體驗車禍意外情境活動，培養學生交通安全素養，落實安全的交通文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中致力於交通安全教育的推展，在台南市北區扶輪社贊助支持下，共同以「禮讓、愛與安全｣為主題，以實際的體驗車禍意外情境活動，培養學生交通安全素養，落實安全的交通文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次宣導活動由扶輪社特別提供大型的車輛翻覆體驗系統，學生兩人一組進入車廂前座繫上安全帶後，實際體驗模擬車輛因意外發生翻覆的感受，另在後座擺放未繫安全帶的布偶，當布偶因車輛翻覆旋轉而被拋出車外時，學生均驚呼著好險自己有繫上安全帶。

台南市北區扶輪社一向支持教育不遺餘力，在吳社長支持下，透過扶輪社友，台南交通與救援安全協會理事長郭來盛先生的協助，在光華高中安排這次難得的車禍意外體驗活動。

光華高中張敬川校長除了感謝北區扶輪社外，並說明活動的意義：「學校的安全教育主要培養學生正確的安全觀念，觀念的建構不應只有紙上談兵，這次透過扶輪社的協助，讓學生能透過設施感受到車輛翻覆所帶來的危險可怕，未來他們不論是搭車或者自己駕駛車輛，一定會繫好安全帶讓自己遠離危險」。

交通安全教育的推動是一條長遠且美好的道路，透過教育的力量，讓學生能擁有完整的交通安全知識系統並於生活之中落實，期許經由本次活動宣導參與，能由學生影響家庭，進而讓社會大眾重視行車的安全，同心協力於生活中實踐。