綠燈一亮催油門！駕駛恍神撞上公車　35名乘客嚇壞

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門11日下午發生一起轎車撞公車意外，石姓駕駛在等紅燈變換為綠燈起步時，疑似恍神，直接撞上停等紅燈的公車，警方獲報後抵達現場，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

▲金門發生轎車撞公車車禍，駕駛恍神直接撞上停留紅燈的公車。（圖／記者林名揚攝）

▲事發當時的監視器畫面，轎車(紅圈處)撞上公車。（圖／記者林名揚翻攝）

下午17時3分左右，石姓民眾駕駛自用小客車，沿金湖路2段由昇恆昌往金湖國中方向行駛，於士校路口停等紅燈變換為綠燈起步時，撞上前方同由林姓司機所駕駛的公車，造成石姓民眾胸部挫傷，林姓司機腰部扭傷，也嚇壞公車上35名乘客及學生。

▲石姓駕駛胸部挫傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝）

警方也迅速趕抵現場，排除事故及疏導交通，並將受傷的轎車駕駛以及公車駕駛送醫。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

▲公車尾部被撞到凹陷，轎車前方毀損。（圖／記者林名揚攝）

金湖分局提醒用路人，行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態，以確保他人及自身之安全，如未依規定保持距離，將依《道路交通管理處罰條例》第58條，處新臺幣600元以上11200元以下罰鍰。