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新北樂心關懷協會暖捐20萬購鞋券　嘉惠250雲林縣扶助兒童少年

▲「愛的傳遞．善的循環」新北市樂心關懷協會捐贈雲林縣政府鞋提貨券，今日捐贈儀式由協會理事長捐贈鞋品兌換券共250張造福雲林縣弱勢兒童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「愛的傳遞．善的循環」新北市樂心關懷協會捐贈雲林縣政府鞋提貨券，今日捐贈儀式由協會理事長捐贈鞋品兌換券共250張造福雲林縣弱勢兒童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（12)日舉辦「愛的傳遞．善的循環」新北市樂心關懷協會捐贈雲林縣政府鞋提貨券捐贈儀式，由協會理事長林陽晉捐贈面值新台幣800元鞋品兌換券共250張造福雲林縣弱勢兒童；副縣長謝淑亞及社會處長林文志代表雲林縣政府受贈並回贈感謝狀。

新北市樂心關懷協會秉持關懷社區及需救助之學童、老年及弱勢團體成立宗旨，每年積極參與公益活動，長期關懷弱勢，足跡遍部全台。理事長林陽晉表示，在我們衣食無缺下，買雙鞋可能非常容易，不過對於貧困弱勢家庭小朋友來說並不容易，因此，協會已經連續第7年舉辦「步步高升」捐鞋活動，除捐贈給新北市外，部分也捐贈給外縣市，提供給弱勢家庭，希望幫助學生安心學習與快樂成長。

雲林縣副縣長謝淑亞副表示，對於弱勢的家庭，甚至無法負擔購買新鞋子的費用，而這雙新鞋能帶給孩子更多奮發向上的動力和正能量。非常感謝新北市樂心關懷協會捐贈雲林縣政府鞋品兌換卷，扶助弱勢家庭，讓雲林縣的小朋友及少年挑選自己喜愛的鞋款，減輕弱勢家庭幫孩子購鞋負擔，能讓孩童穿著新鞋向前行。

社會處長林文志感謝協會的愛心，為了弱勢的家庭及需要幫助的人而不斷努力，此一善行珍貴難得。本次捐贈金額共計新台幣20萬元，數量達250雙，捐贈提供雲林縣弱勢兒童及少年，讓學童可帶著兌換卷至捐贈單位指定至「鞋全家福」提供兌換服務，也企盼此善舉吸引更多善心人士加入，共同扶持弱勢，將愛心挹注，傳遞更多美好與幸福。

▲「愛的傳遞．善的循環」新北市樂心關懷協會捐贈雲林縣政府鞋提貨券，今日捐贈儀式由協會理事長捐贈鞋品兌換券共250張造福雲林縣弱勢兒童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「愛的傳遞．善的循環」新北市樂心關懷協會捐贈鞋品兌換券共250張造福雲林縣弱勢兒童，副縣長謝淑亞及社會處長林文志代表雲林縣政府受贈並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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