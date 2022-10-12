80企業釋出3500職缺　2022雲林就業博覽會10／15盛大登場

▲雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升表示，「就業、成家、傳宗接代」是新世代的新思維。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年規模最盛大「2022就業博覽會」將於10月15日本週末在雲林縣立體育館熱鬧登場，除了將有近80家廠商聯合徵才，共釋出3500個工作機會，今年更融入全民健康運動年概念，結合縣內路跑活動擴大民眾參與。博覽會中數各企業提供失業者和轉職求職者就業機會，企業亦利用機會選任優質人才提升民眾福祉。

雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升致詞表示，這次引領青年來就業的活動相當著重要，以前說的「齊家、治國、平天下」但是新世代的新思維「就業、成家、傳宗接代」，今年整個縣府團隊辦理雲林就業博覽會總共有80多個廠商提供逾3千工作機會，我們期待有這麼多的工作人員留在雲林縣各個工業區裡有穩定的收入後發展到成家、在雲林縣購置地產。

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▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結近80家廠商聯合徵才，今日於雲林縣政府召開記者說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳麒升提到，目前雲林各大專院校有產學攜手合作計畫，將高職生引導到國立大學就讀，另雲林縣工策會也在推將才計畫，引導國中生畢業的時候可以適性選擇職校、高工、高農、農工這類學校，有些類似以前的建教合作，就可以延續整個就業計畫。 陳麒升說，人才的培育就是從基層、從國中、高中、大學再來讓人才盡量留在雲林縣，我們雲林縣人口才會厚實、經濟的產業鍊才會發展越來越蓬勃。

雲林縣長張麗善表示，2022年是我們雲林縣的「健康運動年，希望全民一起來運動、愛運動，展現健康活力的美麗人生，也表達對體育的重視與關懷，今年雲林就業博覽會結合縣內路跑活動，有3K、5K適合全家及親子共同參加。

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

10月15日就業博覽會，集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商徵才，釋出3500個職缺。除了廠商徵才區外，為提高本縣青年、銀髮人才及照顧服務員就業率，結合雲嘉南分署斗六就業中心規劃缺工獎勵專區、照顧服務員諮詢區、銀髮人才服務區等就業促進專區，並廣邀縣內缺工長照機構設攤徵才，以滿足長照人力需求。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年邀請職業訓練單位參與就博會，透過學員的動態走秀與表演、學習心得分享、職訓面面觀有獎徵答，呈現職訓的特色，亦提供600份職訓探索精彩豐富體驗，讓參與來參加就業博覽會求職的民眾可以透過多樣的職訓成果的體驗，可更快速評估自我對職類的適訓意向。

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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