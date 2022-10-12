　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

80企業釋出3500職缺　2022雲林就業博覽會10／15盛大登場

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升表示，「就業、成家、傳宗接代」是新世代的新思維。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年規模最盛大「2022就業博覽會」將於10月15日本週末在雲林縣立體育館熱鬧登場，除了將有近80家廠商聯合徵才，共釋出3500個工作機會，今年更融入全民健康運動年概念，結合縣內路跑活動擴大民眾參與。博覽會中數各企業提供失業者和轉職求職者就業機會，企業亦利用機會選任優質人才提升民眾福祉。

雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升致詞表示，這次引領青年來就業的活動相當著重要，以前說的「齊家、治國、平天下」但是新世代的新思維「就業、成家、傳宗接代」，今年整個縣府團隊辦理雲林就業博覽會總共有80多個廠商提供逾3千工作機會，我們期待有這麼多的工作人員留在雲林縣各個工業區裡有穩定的收入後發展到成家、在雲林縣購置地產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結近80家廠商聯合徵才，今日於雲林縣政府召開記者說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳麒升提到，目前雲林各大專院校有產學攜手合作計畫，將高職生引導到國立大學就讀，另雲林縣工策會也在推將才計畫，引導國中生畢業的時候可以適性選擇職校、高工、高農、農工這類學校，有些類似以前的建教合作，就可以延續整個就業計畫。  陳麒升說，人才的培育就是從基層、從國中、高中、大學再來讓人才盡量留在雲林縣，我們雲林縣人口才會厚實、經濟的產業鍊才會發展越來越蓬勃。

雲林縣長張麗善表示，2022年是我們雲林縣的「健康運動年，希望全民一起來運動、愛運動，展現健康活力的美麗人生，也表達對體育的重視與關懷，今年雲林就業博覽會結合縣內路跑活動，有3K、5K適合全家及親子共同參加。

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

10月15日就業博覽會，集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商徵才，釋出3500個職缺。除了廠商徵才區外，為提高本縣青年、銀髮人才及照顧服務員就業率，結合雲嘉南分署斗六就業中心規劃缺工獎勵專區、照顧服務員諮詢區、銀髮人才服務區等就業促進專區，並廣邀縣內缺工長照機構設攤徵才，以滿足長照人力需求。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年邀請職業訓練單位參與就博會，透過學員的動態走秀與表演、學習心得分享、職訓面面觀有獎徵答，呈現職訓的特色，亦提供600份職訓探索精彩豐富體驗，讓參與來參加就業博覽會求職的民眾可以透過多樣的職訓成果的體驗，可更快速評估自我對職類的適訓意向。

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022就業博覽會」將於10月15日集結五大產業有運動、食品製造、批發零售、住宿餐飲及醫療保健等近80家廠商聯合徵才，釋出3500個職缺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►臭歸剛欸！誇張運豬車屎尿一路瀉　雲林民眾怒PO網：已經N年了！

►雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

►就愛崙背鮮奶香！千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

►最接近天空的咖啡　「2022台灣咖啡節」古坑東璧山莊揭開序幕


 

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

次世代疫苗昨有6.8萬人搶打！放寬18歲以上施打首日「接種創新高」

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

三級警告持續936天！指揮中心明起調降旅遊建議至二級「警示」

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

次世代疫苗昨有6.8萬人搶打！放寬18歲以上施打首日「接種創新高」

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

三級警告持續936天！指揮中心明起調降旅遊建議至二級「警示」

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

星宇航空日本線下殺1萬↓　長榮被激降價5K

更多熱門

相關新聞

6個「 離職徵兆」你中幾項？

6個「 離職徵兆」你中幾項？

時間又快到了年末，身旁同事紛紛離職後，職場人們會搭上這波離職風潮嗎？不論是薪資待遇不滿意、身心靈壓力過大，或是與公司同事處不合種種原因，以下編輯統整常見的離職考量，提供給大家參考，看看自己中了哪幾項！

證交所徵才「證」正在找你　報名活動開跑

證交所徵才「證」正在找你　報名活動開跑

最高月領8萬！　台中10月豪推17場徵才活動

最高月領8萬！　台中10月豪推17場徵才活動

3成學生曾誤觸打工陷阱！　人力銀行攜手文山聯盟出招反詐騙

3成學生曾誤觸打工陷阱！　人力銀行攜手文山聯盟出招反詐騙

美國勞動力市場開始崩潰！

美國勞動力市場開始崩潰！

關鍵字：

求職轉職徵才雲林就業博覽會職缺雲林縣雲林縣工商發展投資策進會雲林科技工業區廠商協進會

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面