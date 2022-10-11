周年慶開打　南紡閃耀8周年20％現金回饋稱霸台南

▲南紡購物中心13日起展開「閃耀8週年慶」，高達20％的現金回饋為台南百貨業之冠。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供消費者最實在回饋，力拚16億元週年慶業績，南紡購物中心13日起展開「閃耀8週年慶」，全館首次聯合國際知名化妝品、快時尚、時尚家居品牌及指定店櫃推出滿千送百回饋，期間還有會員卡、聯名卡、指定業種加碼、滿額集心送等活動，消費最高可享滿6000元送1200元，高達20％現金回饋為台南百貨之冠。

11日下午1時30分，南紡購物中心在A1館一樓時尚廣場舉辦8週年慶誓師大會記者會，開場由「SFC」舞蹈團隊以動感十足的舞蹈炒熱現場氣氛，並將週年慶優惠內容一一公開；緊接著南紡購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥、營運事業群協理蔣宜宸、財務部協理柳蕙蘭、技術服務部部長楊政達、營運部副部長胡若珊及林嘉文等人上台鼓舞全體人員士氣，並刺破寫著「突破16億」的氣球，瞬間氣球、彩帶漫天飛舞，爆破的氣球中出現「勇奪佳績」4個字，眾人齊聲歡呼，誓言突破16億元週年慶業績目標。

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南紡購物中心總經理莊景堯表示，今年南紡購物中心邁入第8年，13日起將迎來「閃耀8週年慶」，同時也是台灣開放國門的時刻，我們準備了滿6000元送1200元的回饋要送給台南鄉親，20%的現金回饋相信是台南市最棒的優惠。今年的週年慶業績目標是16億元，這對我們是一個挑戰也是一個里程碑，如果順利達標，今年的整體業績可望突破80億元以上，在疫情之中能有這樣的成績難能可貴，非常感謝消費者長期以來的支持，以及全體人員的努力。

南紡購物中心首波週年慶於13日起至19日進行預購，正檔期20日起至11月2日。預購及正檔期於A1、A2館指定店櫃消費滿3000元送300元商品抵用券(可累贈)，正檔首4日將加碼再送莫凡彼餐飲招待券100元1張;正檔首7日館內ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO、GAP、GU、H&M、MUJI無印良品、時尚家居品牌等9大品牌將加入合併累積。A1館指定大家電、名品家具店櫃祭出預購及正檔期滿10000元送1000元商品抵用券(可累贈)。

消費者持會員紡卡在A1、A2館指定店櫃消費可享多重回饋，其中13日起至23日可享滿3000元加送200元商品抵用券，13日起至26日可享指定業種加碼回饋滿6000元送200元商品抵用券;17日起至23日推出會員點數大回饋，期間分別可用會員點數200點、350點兌換100元商品抵用券、200元商品抵用券，在南紡購物中心APP上則可以800點換500元商品抵用券；南紡聯名卡於預購及正檔首7日推出全館刷滿6000元送200元商品提貨單。

全館13日起至11月16日舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」，民眾凡持會員紡卡在A1、A2館指定店櫃消費滿1,000元送1顆心(可累贈)，集滿指定心數可兌換商品抵用券、美妝保養品、瓦城500元抵用券等好禮，集滿3心可以划算價格加購家電、鍋具、運動用品、寢具、餐飲優惠券等好禮;檔期首4日推出加碼回饋，消費滿11000元加送8顆心，另外28日還有「超級有心5倍送」，當日消費每滿1000元就送5顆心，以上活動內容依現場公告為準。