乖乖牌女友「狂劈5男」欠前任20萬　綠帽哥脫口1句...友不勸了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友和女友交往1個月，當初是女方先主動約他，還傾訴悲慘情史，令人心疼不已；沒想到，他最近震驚得知，女生一連串的黑歷史，不僅狂劈腿，還是個敗金女，竟欠前任多達20萬元，讓他不禁苦惱，「不知道該不該分手？」

男網友在「靠北婚姻-社團討論區」發文提到，「我在9月交往了一個女生，她一直主動約我，對我做一些超友誼的曖昧動作，感覺她很喜歡我。」不僅如此，女方還吐露過往情史，表示她很專一，卻受過很重的情傷，讓他好心疼。

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怎料，共同好友最近說出女生的黑歷史，表示她一直劈腿，甚至欠前男友1、20萬元，「欠信貸、買名牌包、刷爆信用卡，重點是腳踏五條船，還和其他人曖昧中。」

他聽完震驚不已，但仍下意識回「她說她很愛我，別人無法給她這種感覺。」此話一出，朋友突然噤聲，表示不理他們了，反正也無法管，「感情是你們自己決定的，自己負責。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

最後，原po不禁苦嘆，「共同好友曾對我說，我正在共享汽車，我覺得很尷尬，不知道該不該分手。」

對此，網友們紛紛直呼，「你應該只是她其中一個ATM吧」、「錢被騙光就醒了」、「裝睡的人叫不醒」、「旁觀者清，當局者迷」、「可見她的招式屢試不爽，個個中招」、「凡走過必留下痕跡，求證不難」、「喜歡公車也沒關係，通常你很快就會踢到鐵板，就當是人生經驗」。

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