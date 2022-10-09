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社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃女鄰居「做5次破皮」辯演戲　法官聽音檔認證：真情流露

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲呂姓人夫辯稱想讓妻子吃醋，才自導自演出軌，但法官聽完錄音檔，認為他與小三是「真情流露」...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名呂姓人夫長期出軌女鄰居，不料妻子某天收到一封神秘掛號信，打開竟是大量丈夫與小三的親密照，其中還包括一段錄音，清楚錄下女鄰居嬌嗔「做了5次」、「竟然還破皮」，讓正宮氣得提告求償200萬元。2人出庭時辯稱只是演戲，但法官認定種種跡證「真情流露」，近日判決2人須賠償40萬元。

根據判決書，正宮2014年結婚，陸續生下2個孩子，但去年底突然收到一封冒用胞弟名義的掛號信，打開赫見多張丈夫與黃姓女鄰居的親密照片，包括2人一起到台茂購物中心逛街、牽手、摟腰、擁抱等，還附上一段神秘錄音檔，所以當場決定播來聽。

當下正宮先聽到一男一女的對話，認出丈夫向女生告白「愛你」，接著女生回應「你每次愛愛都是在享受，沒有一次讓你不享受的」、「我們在一起1年多耶...你每次碰我都會有觸碰的那種感覺」、「你還記得嗎？我們去年剛在一起的時候，做得很瘋狂，做了5次，那時候竟然還破皮」、「現在差不多還是5、6天來一次阿，有的時候一個禮拜還會來個2、3次耶！」

正宮聽完氣炸，憤而向法院提告。不過，人夫出庭時辯稱，兩人婚後經常爭吵，為了測試妻子是否對她有感情，並讓妻子吃醋，才會拜託女鄰居陪他自導自演假情侶，再找徵信社拍照、錄音，刻意製作出假證據，並非妻子蒐證而來，不能以此認定2人是男女朋友關係。

黃姓女鄰居也辯稱，社區左鄰右舍都知道呂姓夫妻常爭執，他是同情呂男在婚姻中處境弱勢，才好心答應出演假交往的戲碼，再者那些照片跟錄音內容都是刻意製作，並沒有侵害正宮的配偶權，整件事都是誤會一場。

法官調查後發現，爆料信確實是黃女所寄。不過，照片中2人除了牽手逛街，還有撫摸臀部、雙手環繞肩部、隔著口罩親吻等親密肢體動作，而且錄音中的對話極為自然，可見2人是「真情流露」，而非無親密交往關係之人刻意演出，因此不採信2人辯詞，近日判決須共同賠償40萬元，全案仍可上訴。

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