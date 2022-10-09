第一次過夜！女友包包偷藏「害羞玩具」　他驚：在暗示我嗎？

▲原PO在女友包包裡發現情趣用品。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶在一起難免會想要有肌膚之親，但剛交往時總會有些羞澀。一名網友就說，和女友才交往2個月，最近一起出門過夜，猜想晚上會忍不住色色，但不知道對方的想法，感覺相當緊張。未料幫女友拿包包的時候，卻發現裡面有「害羞玩具」，讓他好奇想問對方是不是在暗示自己。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和女友交往2個月了，最近要一起到台南玩2天1夜，2個人都還是第一次，他心想這次一起過夜，有可能會發生關係，所以有事先準備保險套，以備不時之需，不過不知道對方是怎麼想的，因此感到有些緊張。

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沒想到幫女友拿包包的時候，原PO卻意外在對方的包包裡面看到「玩具」。從照片中也可以看到，女友的情趣用品放在相當明顯的地方，袋口一打開就能看到粉色的物品。他看到這幕後不禁好奇，這個是不是女方給自己的暗示，「一般來說女生會隨身帶玩具嗎？還是代表她也想要？」

▲原PO好奇女友是不是在暗示自己。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛表示，「晚上積極進攻吧！他都暗示這麼明顯了，不然通常玩具都會裝在一個小袋子」、「之前跟女友一起用過，體驗真的很好，你今天有福了，蠻羨慕你找到這樣的女友，好好珍惜」、「結果女友晚上會跟你說他要去見一個朋友」、「看你表現了，表現不好她就會自己用啊」，但也有人說，「說不定人家只是想玩玩具不想破處，還是先問過對方吧，我們不能代表你女友吧」。