他聽女友「懷孕2月」連夜逃家提分手！原因曝光網心疼：負什麼責？

▲男子一聽女友懷孕，連夜逃離租屋處、提分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／柯振中報導

一名男子平時與女友同居，前陣子整理抽屜時，意外發現婦產科的看診收據，詢問女友才知道已「懷孕2個月」，嚇得他立刻收拾行李、逃離租屋處，完全無視對方的哭求、挽留。然而，當男子的遭遇曝光後，網友則一面倒力挺、聲援男子做的決定。

這名男子在Dcard上分享，他與前女友租屋同居，前陣子整理物品時，突然發現抽屜最裡面有張婦產科的看診收據，於是上前關心對方，身體是否出了問題、有沒有大礙。

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沒想到，這時前女友突然告知，已經懷孕2個月，讓他頓時感到相當錯愕，詢問「孩子是誰的」，對方也答不出來，讓他腦袋一片空白，只能趕快收拾行李，直接從租屋處逃了出來，還好有朋友收留，才沒淪落到露宿街頭。

男子後續不禁思考，因為前女友反對婚前性行為，2人也從未做過越線的事情，且推算懷孕的時間，剛好他被教召，人在軍營裡面，整件事情只有一種可能。

▼男子一聽到女友懷孕，腦袋一片空白，對方也不知道孩子是誰的，嚇得他連夜收拾行李、逃離租屋處。（示意圖／123RF）

後來前女友不斷出言挽留，甚至連父母都搬了出來，「而她的父母認為我是不負責任的人」，明明是自己女兒的錯，卻完全不聽他的解釋，不斷逼迫2人結婚，就連他的父母也被驚動。

還好男子的父母明理，也非常支持分手的決定，於是他與前女友約出門，一次把話說清楚，雖然對方不斷挽留，但他的決定依舊沒變。不過，男子的心情大受影響，2人交往了5年，一起經歷過許多事情，到哪裡都不免觸景生情，也不禁感嘆，「不管是工作也好，還是感情也好，好像失去生活重心一般。」

男子的遭遇曝光後，許多網友一面倒力挺，「原來不是排斥婚前性行為，是排斥跟你婚前性行為。這種孽緣只能含淚斬斷」、「拍拍原po，遠離她是對的 早日走出來你值得更好的」、「幸好是前女友了」、「不懂前女友的父母怎麼有臉叫你負責耶，不是應該去找孩子的爸爸負責嗎」、「負啥責？自己女兒玩很大，還要亂栽贓。」

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