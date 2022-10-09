開車遇臨檢飄K味　駕駛急丟這包...副駕女高跟鞋一踩還是露餡

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名呂姓男子（38歲）今（9）日凌晨開車開著載著張姓女子（37歲）在路上遇到臨檢，員警聞到車內飄散出K他命的可疑味道，正準備盤查時，突然發現呂男往張女的腳部丟了一包白色粉末，張女也配合的企圖用高跟鞋踩住，但馬上被眼尖的員警發現，當場喝止，經過清查果然是一包K他命，當場人贓俱獲，一併帶回偵辦。

▲張姓女子企圖用高跟鞋踩住毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方在車上搜出毒品證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

三民二警分局民族所所長林卓材和警員陳柏勳、謝亞璇今日等3員於10月9日凌晨執行取締酒駕勤務時，在三民區大順二路與建工路口，林長見一部轎車形跡可疑，將車子攔下盤查，沒想到一搖下車窗，車內飄就出濃厚毒品愷他命味道。

▲警方在車上搜出毒品證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

受檢時，開車的呂男突然將將身上1包白色粉末往副駕駛座的張女腳下丟，張女也試圖用高跟鞋踩住，但眼尖的所長拿手電筒一照，果然見到張女正用高跟鞋不停踢藏這包粉末，也立即喝止張女的動作，並令兩人下車，經過搜查，白色粉末果然就是K他命，另外還搜出玻璃球吸食器及含有毒品殘渣的香菸盒等證物。

警方將兩人帶回偵訊，發現兩人都是毒品列管人口，儘管張男坦承持有該毒品，但警方仍將兩人採集尿液送驗，並在訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。