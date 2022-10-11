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東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

▲環保局路邊稽查作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲環保局路邊稽查作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為減緩每年秋冬季節縣內空氣品質不良情形，屏東縣政府環保局將劃設屏南工業區為空品維護區，已邀請相關單位討論完成並召開公聽研商會取得共識，現階段提報環保署進行審查作業中，預計明年公告實施。

▲環保局路邊稽查作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲環保局路邊稽查作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

環保局表示，依據行政院環保署空氣污染排放清冊統計，本縣PM2.5排放來源有34.2%係由移動污染源產生，為縣內最大空氣污染源。為改善空氣品質，今年針對本縣柴油車流量最大工業區-屏南工業區劃設空氣品質維護區，以階段性輔導管制作為，推廣廠商業者落實車輛管理及綠能運具使用，並增設一處柴油車排煙檢測服務站，提供柴油車車主更便捷的排煙檢測服務，以利車輛符合排煙標準及自主管理標章取得，統計縣內111年柴油車輛自主管理標章取得數較110年大幅提升43.3%，共3263輛柴油車取得標章，創歷年同時期新高，預計屏南工業區劃設空氣品質維護區後每年可減少8.3公噸PM2.5排放，有助於改善空氣污染。

環保局指出，除加強管制屏南工業區柴油車外，也會在縣車內流大之路段不定期實施柴油車路邊攔檢、目測判煙、場站檢測等稽查作為，且今年針對秋冬空氣品質不良日推動移動源管制措施，已針對縣內市區公車、醫療用車及復康巴士全數納管，全面要求車輛皆須取得柴油車自主管理標章，並協助車主進行車輛污染改善，今年統計至9月本縣共有309輛大型柴油車辦理汰舊換車、150輛進行調修作業，以此改善車輛污染排放，共同維護良好空氣品質。藉由這些輔導管制作業，估算可減少16公噸PM2.5排放。

另環保局在空品不良季節期間，為減少縣內露天燃燒之情形，目前設置八處集中處理場可供農民申請進場暫置農業廢棄物；並協助無法現地破碎之農業廢棄物進行免費代清運處理，若有需要民眾可洽詢08-7361441專線電話連繫環保局處理。

近日東北季風南下並挾帶境外及上風處污染，屏東縣政府環保局提醒民眾外出應配載口罩，儘量搭乘大眾運輸工具，並減少自身運具使用及污染排放，另也可藉由環保署空氣品質監測網或屏東縣空氣品質即時通APP來查詢最新空氣品質變化資訊，並適時採取自我防護措施，以降低空氣污染之危害。

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