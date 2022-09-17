環保尖兵齊淨灘　永續海洋+保育… 企業齊心來相挺

▲屏東縣政府環保局結合企業在枋寮漁港南側海灘淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為推動海洋環境保護觀念及維護海域環境清潔，環保局今（17）日於枋寮漁港南側海灘，結合公私部門、社區團體及環保志工有300人參與淨灘活動；淨灘成果以ICC國際淨灘行動紀錄表、ICC分類記錄板及磅秤重量加以分類統計，共清除680公斤垃圾，其中一般垃圾約360公斤，可回收廢棄物總重約320公斤，超越110年的502公斤，還給枋寮鄉潔淨的海岸環境。

今天的淨灘活動係由環保局顏幸苑局長、中鋼碳素公司杜清芳董事長、長興材料公司林兆坤部長帶領同仁、眷屬、枋寮鄉公所、慈心基金會、在地社區環保志工及環保局培訓小小稽查員參與。

為獎勵參與淨灘人員的辛勞，活動共分13組淨灘小隊進行競賽，大家為爭取最佳名次卯盡全力撿拾垃圾，不分大小垃圾一個都不放過，淨灘結束後經秤重結果分別取前三名，由主辦單位致贈獎品以表彰獎勵。

環保局表示，企業以實際行動愛護地球，以傳承環境永續發展為出發點，這次活動亦符合聯合國於2015年通過「2030永續發展目標」SDGS14永續海洋及保育項目，非常感謝本次參與活動中鋼碳素公司及長興材料公司，除了自發性參與淨灘外，更舉辦多場植樹及敦親睦鄰掃街活動，營造友善環境不遺餘力，善盡企業社會責任，值得讚賞。

縣長潘孟安表示，感謝企業志工拋磚引玉、善盡社會責任，以傳承環境永續發展為出發點，本府為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，2月15日起辦理全國首創「海廢帶回 漁獲自肥」活動，鼓勵漁民回收海上作業所產生之廢棄物，希望有效減少海洋廢棄物之產生與降低對海洋環境生態之衝擊，也呼籲民眾一起加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，截至8月底為止環保艦隊已達889艘，共計清理16300公斤廢棄物，政府與民間團體不遺餘力地推廣環境教育，宣導從源頭垃圾減量、一次性塑膠及減碳，維護豐富海洋資源，以實際行動支持「潔淨海洋」、「永續資源」的決心，共同為愛護地球盡一分心力。