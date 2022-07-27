明明有鬆綁　仍一片騎士戴口罩！「1關鍵」曝光：不是怕被罰

▲明明鬆綁了，機車族還是戴著口罩，讓原PO很納悶。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心日前公布「口罩鬆綁」政策，開放騎車、散步可以不用戴，讓一群悶得受不了的人直呼解脫。就有網友真的「無罩」騎車時，卻納悶不已，「（等）紅綠燈的時候，大家都有戴，搞得我好像不合群一樣。」貼文一出，底下秒提1關鍵，指出機車族根本拿不掉口罩，還佩服原PO敢不戴，意外引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「為什麼大家騎車還是戴口罩啊？」說他出門時心想，騎車可以不用戴口罩，就真的不戴了，結果等紅綠燈時卻發現，其他騎機車的人都掛好掛滿，「搞得我好像不合群一樣，大家還一直看我，啊明明就規定（可以）不戴啊！有沒有卦啊？」

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看到貼文後，不少人都傻眼，點出騎士戴口罩1關鍵，「你以為到處都是谷關的空氣是不是」、「你不擔心空汙（嗎）」、「沒疫情前，騎車不就戴口罩了，現在空氣比較好了嗎」、「通勤族騎車，本來就很多人戴口罩了」、「我是騎車本來就會戴口罩了，馬路上一堆車子都是廢氣欸」、「空汙啊！以前騎車也戴呀！」

還有網友見他「無罩」，不禁直呼勇者，「你想當行走的空氣清淨機，我感謝你」、「上下班騎車不戴，你肺很好喔」、「你的肺還好嗎？」另外，也有網友表示不同意見，「穿脫麻煩」、「下車還是要戴起來啊！就乾脆一直戴著」、「戴習慣了」、「防曬」、「（我）一直沒在戴的。」