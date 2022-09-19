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因應空品不良季節　屏東縣政府全面提升5大應變措施

▲環保局進行空氣品質稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲環保局進行空氣品質稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

空氣品質不良的季節即將來臨，為改善空氣品質，屏東縣政府已做好相關準備工作，今年將推動空品改善五大應變措施，並配合新空品應變辦法規定，擴大跨局處合作並強化自身污染排放減量，與上風處縣市協力降載減排，期藉此有效提升縣內空氣品質及降低空品不良率，將全力守護民眾健康。

▲環保局進行空氣品質稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲環保局進行空氣品質稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府111年推動空品改善五大應變措施，包含重新盤點縣內配合空品不良應變公私場所，本縣配合應變砂石場將由前十六大提升至前三十三大，工廠由前二十大提升至前三十大，這些廠家已涵蓋縣內固定源之粒狀物約83%、硫氧化物66%、氮氧化物66%、揮發性有機物81%。

並要求這些工廠當預報隔日空品達中級預警等級將全部配合降載減排3%，此將有效降低縣內工廠污染排放。針對縣內砂石場將率先全國推動高標準之規範，要求縣內所有運作中砂石場將破碎製程加嚴至半密閉包覆式建築內操作，有效減少細懸浮微粒48公噸排放。

另今年也於空氣不良季節實施移動污染源區域防制措施，主要規範未取得自主管理標章市區公車及醫療用車於空品不良日，限制進入縣內轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域，推動此措施預計納管縣內約213輛以上柴油車，並將減少敏感族群健康的危害。

而近年為有效減少縣內農業廢棄物露天燃燒之問題，與農業處合作，自8月起將擴大實施果樹樹枝葉不限種類皆可申請交由環保局進行代清運處理，有效減少本縣露天燃燒問題，並預估將有效減少細懸浮微粒12公噸排放。

為減少民眾陳情異味問題，環保局推動感測器加裝H2S及NH3監測設備加強畜牧業者周邊熱區污染監測並結合屏東縣夜鷹早鳥稽查行動，將有效掌握臭異味排放及減少民眾陳情。並呼籲一般民眾可下載「屏東空氣品質通報即時通」APP，隨時注意空氣品質預報及即時通報，並配戴口罩做好自我防護，另若有發現任何污染情事也可通報環保局電話08-7351928，環保局將立即進行處置，以維護縣內空氣品質。

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