張善政競總成立湧2.5萬人！　幕後推手是「他」

▲張善政及邱奕勝8日舉辦競選總部聯合成立大會。（圖／張善政競總提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政及桃園市議長邱奕勝8日舉辦競選總部聯合成立大會，吸引超過2.5萬名群眾湧入會場，場面熱絡。桃園政壇人士比喻，邱奕勝就好比在2018年幫韓國瑜操盤高雄市長選戰的王金平，張善政在邱奕勝鼎力協助之下，最新民調已領先鄭運鵬快7趴 ，未來只要穩紮穩打，勝選機會濃厚。

這場造勢活動場面盛大，群眾大喊張善政凍蒜、邱奕勝凍蒜、市長好、議長好的聲音此起彼落，光是進場就花了二十幾分鐘。到場站台的國民黨主席朱立倫在臉書點名，這場活動之所以能如此成功，最大功臣便是邱奕勝，也感謝邱奕勝做張善政最強的後盾。

▲張善政及邱奕勝造勢活動湧入2.5萬人。（圖／張善政競總提供）

桃園政壇人士指出，這種情形在國民黨內已經很久不見，不禁讓人聯想起當年王金平為韓國瑜扭轉高雄市長選情的「三山造勢」，此次動員支持群眾成功，就是靠著邱奕勝深耕多年的人脈資源以及一場又一場的里民問政說明會，才激發出群眾熱情，親赴現場為張善政加油打氣。媒體聯訪時，張善政也特別感謝邱奕勝，將他連任多屆的競選總部寶地與福氣都讓給他，言談之間，展現出藍營大團結的氣勢。

根據了解，自從邱奕勝接下張善政競選總部後援會總會長後，便積極為張善政選情努力奔走，不僅召集現任議員，亦號召卸任議員共同努力。同時，針對「綠大於藍」的選區，邱奕勝也不放棄，採取一步一腳印的策略，親力親為深入基層溝通，推銷張善政，要把綠地翻轉為藍天。

藍營指出，透過8日這場造勢活動，不只可了解邱奕勝對張善政的情義相挺，更顯現出邱奕勝雄厚的政治實力，張善政問鼎桃園市長寶座之路，絕對少不了邱奕勝的運籌帷幄。

