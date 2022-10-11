蔣孝嚴未替蔣萬安站台　柯文哲：一定是「身上太多炸彈」引爆危險

▲柯文哲出席「2023台灣燈會在台北」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

親民黨主席宋楚瑜至今未表態挺無黨籍台北市長參選人黃珊珊，引發外界諸多聯想，黃珊珊11日搬出前總統府秘書長蔣孝嚴，質疑蔣孝嚴也沒幫國民黨台北市長參選人蔣萬安站台。聽聞黃珊珊的言論，台北市長柯文哲笑稱，「一定是章孝嚴、蔣孝嚴身上掛太多炸彈了！」

柯文哲11日下午出席「2023台灣燈會在台北」記者會，會後接受媒體訪問。針對黃珊珊今日以蔣孝嚴未替蔣萬安站台來比喻宋楚瑜與她的關係，柯文哲聽聞問題時先笑了一下，接著思考了將近5秒後說，「對耶，怎麼從來沒看到蔣孝嚴？你不講我還沒想到，兒子選舉，老爸從來沒出現，奇怪！」

被問到是否認為蔣萬安有意與蔣孝嚴切割？柯文哲表示，「可能他爸爸（蔣孝嚴）太多炸彈吧！」大家心裡有數，一定是蔣孝嚴身上掛了太多炸彈，民進黨治國不怎麼樣，但選舉還是一流，「一定是章孝嚴⋯蔣孝嚴身上掛太多炸彈了，萬一太靠近引爆，一定太危險。」

至於黃珊珊將蔣孝嚴搬出來，是否會被批評也走周玉蔻路線？柯文哲說，「不會啦！周玉蔻都是用謾罵的，不太一樣。」

另外，關於國慶大典上有無與宋楚瑜聊黃珊珊選情？柯文哲僅稱，典禮進行時兩人不能講太多話，只說找個時間私下好好談一談，「要跟秘書約啊！不急啦、不急啦。」