北捷11月起供「免費索取生理用品」　這20站、4線優先試辦！

▲台北捷運11月1日試辦，在20站詢問處提供免費生理用品。圖為衛生棉示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者袁茵／台北報導

台北市推動發放生理用品給國中女學生，每人每月可得200元生理用品兌換券，但被外界質疑少了「衛生棉條」，因此北市教育局決議，本學期可將棉條納入兌換項目；另外針對多名北市議員提案，北捷女廁免費提供生理用品，台北捷運公司回應，預計11月於20個站內試辦，詢問處提供免費生理用品。

台北市自今年3月起，編列6100萬餘元預算，提供國中女學生每人每月至萊爾富門市，兌換價值200元的生理用品。無黨籍台北市議員黃郁芬表示，「國中女性生理用品補助計畫」雖然立意良善，但兌換商品卻只有衛生棉、護墊，缺乏衛生棉條選項。

台北市教育局回應，試辦初期沒將棉條列入可兌換品項，是考量使用普遍性問題，且因衛生棉條需置入女性陰道吸收經血，在台灣仍屬二級醫療用品，多數家長不會讓初經來潮學生優先使用棉條；但考慮部分女學生在運動期間仍有使用棉條需求，所以與通路商研議後進行契約變更，這學期起將衛生棉條列入可兌換品項。

此外，為推動「月經平權」，近期多名台北市議員也提案，推動台北捷運女廁提供生理用品，考量北捷平均每日旅運量超過150萬，建議逐步規劃廁所免費提供生理用品。

對此，北捷表示，今年11月1日起試辦在詢問處提供「免費索取生理用品」政策，依照運量大、轉乘需求大及遊客眾多原則，擇定20站優先辦理，包括台北車站、市政府站、西門站、板橋站、中山站、藍線忠孝復興站、新埔站、忠孝敦化站、頂溪站、松江南京站、淡水站、台北101/世貿站、古亭站、石牌站、綠線南京復興站、江子翠站、忠孝新生站、行天宮站、府中站、圓山站等，後續將依照試辦成果及各界反映再評估調整。