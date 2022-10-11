警約學妹上摩鐵！色稱「只想玩女警」　挨告性騷...脫罪原因曝

▲高雄一男警對派出所學妹說「我只想玩女警」，被告上法院。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女警指控同分局學長經常言語性騷擾，不僅邀她去汽車旅館，還對她說「反正躺下來差不會很多」、「我只想玩女警」等語，她提出性騷擾申訴後，男警被認定構成性騷，但男警不服，再提複審竟翻案成功，她只好提出行政訴訟。高雄高等行政法院審理後，認為2人平日聊天尺度原本就不保守，而且從女警的回應，也看不出她「感受被冒犯」，判女警敗訴。

女警指控，她於2019年5月13日因妨害公務案，由男警騎機車載她前往高雄地院，結束後返回派出所的途中，男警多次提及汽車旅館，且騎到派出所前路口時，男警反而繞路說要逛一下，還稱「剛剛提汽車旅館是認真要去」，經她拒絕，男警才騎回派出所，但隨後仍在LINE上表示「去妳家找妳」並附上不懷好意竊笑的貼圖，讓她覺得很變態。

女警事後越想越不舒服，於7月提出性騷擾申訴後，男警被認定性騷擾事件成立，男警不服，2度申請複審終於翻案成功，女警於是提告行政訴訟。

全案審理時，女警表示男警不僅約她上旅館，還曾傳訊說「反正躺下來差不會很多」、「我會不會一直只看到胸」、「上我個頭？？讓你上！」、「我只想玩女警」等訊息，充滿性意味和性要求。

男警則表示，他和女警同期間分發到派出所，私下也會聊天，女警皆未曾表達她有感受到不舒服，他誤以為這樣的聊天尺度女警可以接受。

法官研究2人的對話訊息發現，同年5月初男警深夜傳訊「我決定把妳綁起來」、「放在（汽車旅館）現場待一夜」，女警回傳「驚驚」、「老學長打人」，男警則傳送「妳真討打」等等，過2天還問女警哪間摩鐵好或說「一起去旅店觀光」，2人聊天內容包含工作、美食、感情等話題，不時以文字相互開玩笑，雙方平時對話尺度並不保守。

法官認為，男警表示「去妳家找妳」後，女警還有打電話聯絡男警，因而男警稱那些訊息只是聊天、開玩笑，顯示他確實不知女警不舒服，而女警的回應也看不出「感受冒犯之情境」，審酌2人對話當時背景、雙方關係認知等考量，男警的爭議言詞並未讓女警感覺脅迫、被冒犯，不構成性平法上的性騷擾，判女警敗訴，全案還可上訴。