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社會 社會焦點 保障人權

「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉！女警嗨唱燈愣

記者許權毅／台中報導

「我女兒會被你們害死！」台中市梧棲區一名陳姓婦人4日接到詐騙電話，稱自己小女兒幫人擔保160萬沒還，現在已經被綁架，需要支付贖金才可以贖回。大女兒驚覺有異後趕緊阻止媽媽、報警，陳婦面對員警不斷發抖說「我女兒從11點就在流血，要去救她」，甚至斥責警方阻攔。所幸經過多次撥打終於聯絡上在上班的小女兒，也讓陳婦眼淚潰堤，女警甚至開心地哼歌，安撫婦人。

▲▼台中一名婦人誤信女兒遭綁架，怒斥阻攔員警攔阻，還說「女兒會被你們害死」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名婦人誤信女兒遭綁架，怒斥阻攔員警攔阻，還說「女兒會被你們害死」。（圖／記者許權毅翻攝）

詐騙老哏案件頻傳，卻仍有民眾一時不察掉入陷阱。住在台中梧棲的64歲陳婦4日接獲「小女兒」的電話，向陳婦說「媽媽，妳快來，妳客氣一點，不要惹他生氣，不然他會打我。」陳婦一聽嚇壞，誤信詐團所說的「160萬擔保沒還，已綁架」，還跟詐團談贖金金額，從160萬元往下砍，談定後著急地要衝出門匯款。

▲▼台中一名婦人誤信女兒遭綁架，怒斥阻攔員警攔阻，還說「女兒會被你們害死」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲陳婦大女兒不斷打給妹妹，最終順利接通，才化解遭詐案。（圖／記者許權毅翻攝）

陳婦大女兒認為是遭詐騙，但又聯絡不上妹妹，趕緊報警處理。清水分局安寧所員警阮怡婷、姚易呈抵達後，陳婦已經準備騎車出門，員警便趕緊攔阻，陳婦卻緊張地說不出話，全身發抖，並稱電話「還在通話中」，氣憤地斥責員警「我女兒會被你們害死，我女兒一直在流血，從11點就開始在流了。」

▲▼台中一名婦人誤信女兒遭綁架，怒斥阻攔員警攔阻，還說「女兒會被你們害死」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲確定是詐團詐騙，且陳婦女兒平安無事後，女警開心地舉起雙手哼唱，並且擁抱安撫陳婦。（圖／記者許權毅翻攝）

陳婦大女兒為了避免詐團察覺，以手寫方式跟員警溝通，並且再度致電給妹妹，經過多次嘗試順利撥通，陳婦小女兒淡定說「我在公司上班啊！」一句話讓陳婦的情緒瞬間潰堤，眼眶泛紅抱住女警道謝，女警還舉起雙手開心地哼唱「燈～燈咧燈燈～燈燈～」，並且安撫陳婦「阿姨，這種狀況遇過很多」。

▲▼台中一名婦人誤信女兒遭綁架，怒斥阻攔員警攔阻，還說「女兒會被你們害死」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲陳婦一度急著要出門匯款，緊張得全身都在發抖、講話結巴。（圖／記者許權毅翻攝）

清水分局安寧派出所所長楊邦彥表示，這類屬於典型「假綁架」詐騙老哏，都會特別要求不能向警方求證，呼籲民眾接獲類似情況，隨時都可撥打110、165查詢。

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