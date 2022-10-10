「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉！女警嗨唱燈愣

記者許權毅／台中報導

「我女兒會被你們害死！」台中市梧棲區一名陳姓婦人4日接到詐騙電話，稱自己小女兒幫人擔保160萬沒還，現在已經被綁架，需要支付贖金才可以贖回。大女兒驚覺有異後趕緊阻止媽媽、報警，陳婦面對員警不斷發抖說「我女兒從11點就在流血，要去救她」，甚至斥責警方阻攔。所幸經過多次撥打終於聯絡上在上班的小女兒，也讓陳婦眼淚潰堤，女警甚至開心地哼歌，安撫婦人。

▲台中一名婦人誤信女兒遭綁架，怒斥阻攔員警攔阻，還說「女兒會被你們害死」。（圖／記者許權毅翻攝）



詐騙老哏案件頻傳，卻仍有民眾一時不察掉入陷阱。住在台中梧棲的64歲陳婦4日接獲「小女兒」的電話，向陳婦說「媽媽，妳快來，妳客氣一點，不要惹他生氣，不然他會打我。」陳婦一聽嚇壞，誤信詐團所說的「160萬擔保沒還，已綁架」，還跟詐團談贖金金額，從160萬元往下砍，談定後著急地要衝出門匯款。